Cảnh sát cùng người dân cứu sống 2 bé trai bị đuối nước

Sáng 7/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 12h15 ngày 2/9, ca trực của Công an huyện Vân Hồ tiếp nhận tin báo của ông Bàn Văn Lâm về việc, có 2 cháu nhỏ đang bị đuối nước tại hồ nước sâu gần trụ sở Công an huyện Vân Hồ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tá Tô Hùng Mạnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, đã huy động 7 cán bộ chiến sĩ trong đơn vị ra hiện trường để ứng cứu nạn nhân.

Cháu Bàn Mạnh T. đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ chiến sỹ đã nhanh chóng phối hợp với người dân trực tiếp lao xuống hồ nước, cứu vớt hai cháu Bàn Mạnh T. (11 tuổi) và Bàn Huy T. (9 tuổi) lên bờ… Tuy nhiên, thời điểm này các cháu đã bị lịm đi.

Khi cứu được hai cháu nhỏ, các chiến sỹ công an cùng người dân đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo và cứu sống được 2 cháu bé.

Sau đó, các chiến sỹ công an đã dùng ô tô cá nhân, đưa 2 cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu. Qua một thời gian theo dõi, hiện nay cháu Bàn Mạnh T. đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị tích cực, theo dõi tại bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên.

Ngày 6/9, tập thể Công an huyện Vân Hồ đã tới động viên, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu Bàn Mạnh T. đang điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Xúc động trước hành động của các chiến sỹ Công an huyện Vân Hồ, gia đình hai cháu Bàn Mạnh T. và Bàn Huy T. đã đến Công an huyện Vân Hồ để cảm ơn. Gia đình cháu Bàn Mạnh T. đã có thư cảm ơn các chiến sỹ Công an huyện Vân Hồ, đã kịp thời, dũng cảm, tận tình cứu giúp các cháu nhỏ bị đuối nước.