Cần Thơ thống nhất chi lương tháng 2 trước Tết Nguyên đán

Ngày 8/1, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển vừa ký văn bản về việc chi lương tháng 2 cho cán bộ, công chức, viên chức và trợ cấp cho các đối tượng.

Cụ thể, UBND TP thông báo mức trợ cấp cao nhất 1,6 triệu đồng dành cho đối tượng là người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên.

Mức trợ cấp 1,5 triệu đồng đối với: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;...

Trụ sở UBND TP Cần Thơ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mức trợ cấp 1,4 triệu đồng đối với: Các thương binh, người hưởng chính sách: thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;...

Mức trợ cấp 1,3 triệu đồng đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Mức trợ cấp 1,2 triệu đồng đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Mức trợ cấp 1,1 triệu đồng đối với: Các đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do Bảo hiểm xã hội quản lý; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Đảng đang hưởng lương do ngân sách thành phố và quận, huyện, quản lý; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang (công an, quân sự) TP và quận, huyện quản lý;…

Mức trợ cấp 1 triệu đồng đối với: Đối tượng nuôi dưỡng ở các cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy do Nhà nước quản lý; đối tượng nuôi dưỡng tại 7 cơ sở xã hội ngoài công lập;…

Theo văn bản, việc thực hiện chi trả sẽ do Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chi lương tháng 2 cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn TP trước ngày 24/1.