Dân trí Sau khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho các đơn vị, doanh nghiệp xin cấp giấy đi đường, công an phường sẽ gửi hồ sơ cho UBND phường phê duyệt, in phiếu và công an chuyển đến tận tay người dân.

Cận cảnh quá trình công an Hà Nội cấp giấy đi đường loại mới cho người dân Từ tối 5/9 đến chiều 6/9, Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tiếp nhận 1.046 hồ sơ của các đơn vị, doanh nghiệp xin cấp giấy đi đường. Các cán bộ công an phường phải ứng trực, làm việc 24/24h để tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Từ tối 5/9 đến chiều 6/9, Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tiếp nhận 1.046 hồ sơ, xin cấp giấy đi đường của các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Đây là các đối tượng thuộc nhóm 6 được cấp giấy đi đường, thẻ mua hàng ở Hà Nội. Trung tá Trần Viết Minh, Phó Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết, sau khi nhận được phần mềm cấp giấy đi đường cho các đối tượng thuộc nhóm 6, công an phường đã bố trí cán bộ làm việc 24/24h, để tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho hơn 1.000 trường hợp trên địa bàn phường. Theo Trung tá Minh, tính đến chiều 6/9, Công an phường Trung Hòa đã duyệt được 358 hồ sơ xin cấp giấy đi đường, cho các doanh nghiệp. Còn một số hồ sơ khác, do doanh nghiệp nộp sai biểu mẫu của lực lượng chức năng nên đơn vị đã trả lại. Chia sẻ về quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp giấy đi đường, Trung tá Minh cho hay, sau khi các tổ chức, doanh nghiệp gửi thông tin hồ sơ vào hệ thống thư điện tử của công an phường, chỉ huy công an phường sẽ giao cho cảnh sát khu vực đi xác minh công ty đó có hoạt động trên địa bàn hay không. Trung tá Trần Viết Minh, Phó Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết, tính đến chiều 6/9, Công an phường Trung Hòa đã duyệt được 358 hồ sơ cho các doanh nghiệp. Sau đó, công an phường sẽ gửi hồ sơ cho UBND phường phê duyệt, rồi UBND phường sẽ in phiếu và gửi lại cho công an phường để ký và đóng dấu. Bước cuối cùng là công an phường sẽ giao cảnh sát khu vực đưa giấy đi đường giao tận nơi cho các chủ doanh nghiệp, đơn vị thuộc nhóm 6. "Hiện nay, trên địa bàn phường có khoảng 3.518 doanh nghiệp nên chúng tôi đang rất khẩn trương để tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho người dân. Dự kiến trong khoảng 3 ngày, thì đơn vị sẽ xử lý xong việc cấp giấy đi đường cho các đối tượng thuộc nhóm 6", Trung tá Minh chia sẻ thêm. Còn Thượng úy Lê Đức Duy, cảnh sát khu vực Công an phường Trung Hòa cho biết, hiện nay số hồ sơ gửi về công an phường để xin cấp giấy đi đường rất nhiều. Khoảng 5 phút là đơn vị lại tiếp nhận một bộ hồ sơ. "Mặc dù số lượng hồ sơ gửi về hòm thư điện tử của đơn vị là rất nhiều, nhưng với tinh thần làm việc khẩn trương, nhanh chóng giúp người dân có giấy đi đường... nên anh em cán bộ công an phường đã làm việc không ngừng nghỉ. Trung bình mỗi ca trực của một cán bộ chiến sỹ giải quyết khoảng 100 bộ hồ sơ", Thượng úy Duy chia sẻ. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, cảnh sát khu vực (Công an phường Trung Hòa) tiếp nhận giấy đi đường và mang tới tận nơi cho các chủ doanh nghiệp, công ty trên địa bàn. Là người trực tiếp chuyển giao giấy đi đường cho các chủ đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, cảnh sát khu vực (Công an phường Trung Hòa) nói: "Công việc của chúng tôi bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc đến khi rất muộn. Ngoài việc làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát Covid-19 trên địa bàn, anh em cán bộ trong thời gian này phải luôn phiên nhau, thay ca để tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho người dân. Tuy công việc rất vất vả nhưng tập thể các cán bộ chiến sĩ vẫn cố gắng làm việc với một tinh thần nghiêm túc khẩn trương". Nhận được giấy đi đường được Công an phường Trung Hòa trao tận tay, chị Đặng Kim Thanh, chủ một doanh nghiệp trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, bản thân chị khá bất ngờ vì các cán bộ chiến sĩ công an đến tận nhà để đưa giấy đi đường. "Tôi mới gửi hồ sơ được hơn một ngày, mà hôm nay đã nhận được giấy đi đường của lực lượng chức năng. Có thể nói các cán bộ chiến sĩ, và UBND phường làm việc rất khẩn trương và trách nhiệm. Giấy đi đường loại mới có mã nhận diện như này tôi cảm thấy khá an toàn và hiệu quả trong thời gian giãn cách xã hội", chị Thanh chia sẻ. Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận: Tại trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu, lực lượng chức năng dán thông báo về việc cấp giấy đi đường phía trước cổng. Tại trụ sở Công an phường Trung Hòa, 2 cán bộ chiến sĩ công an phường làm việc liên tục để tiếp nhận và xử lý hồ sơ, cho các trường hợp thuộc nhóm 6, xin cấp giấy đi đường. Trung bình mỗi ca làm việc, một cán bộ chiến sĩ tại đây sẽ xử lý khoảng 100 bộ hồ sơ. "Ngoài việc tiếp nhận E-mail hồ sơ mà các đơn vị gửi đến, anh em cán bộ chiến sĩ còn phải liên tục giải đáp thắc mắc của người dân gọi đến về thủ tục cấp giấy đi đường loại mới", một cán bộ Công an phường Trung Hòa nói. Một mẫu hồ sơ xin cấp giấy đi đường được gửi về hòm thư điện tử Công an phường Trung Hòa. Để đảm việc giải quyết nhanh giấy đi đường cho người dân, Công an phường Trung Hòa đã bố trí cán bộ ứng trực, làm việc 24/24h. Sau khi tiếp nhận giấy đi đường từ UBND phường, Công an phường Trung Hòa sẽ ký và đóng dấu rồi liên hệ với đơn vị có hồ sơ hợp lệ để giao giấy đi đường. Công an phường Trung Hòa trao tận tay giấy đi đường cho doanh nghiệp của chị Đặng Kim Thanh (chủ một doanh nghiệp trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Trần Thanh