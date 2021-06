Cận cảnh 43 ha "đất vàng" khiến hàng loạt lãnh đạo Bình Dương bị kỷ luật

Công an tỉnh Bình Dương xác định sai phạm tại khu đất 43 ha do cá nhân ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên); ông Trần Nguyên Vũ (Tổng Giám đốc TCT Bình Dương) gây ra đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Từ đó, ngày 7/4/2020, cơ quan CSĐT đã ra khởi tố bị can, bắt giam với 2 lãnh đạo TCT Bình Dương.