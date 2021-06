Vụ 43 ha "đất vàng" ở Bình Dương: Bắt giam Nguyễn Đại Dương "New Century"

Dân trí Liên quan đến sai phạm xảy ra tại khu 43 ha "đất vàng" ở Bình Dương, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm 2 bị can.

Chiều 2/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) xác nhận, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai bị can để điều tra về những sai phạm liên quan vụ 43 ha "đất vàng" ở Bình Dương.

Một trong hai bị can bị khởi tố lần này là Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, ngụ Hà Nội), còn gọi là Dương "New Century", người khá nổi tiếng trong vụ án vũ trường New Century. Bị can còn lại là Nguyễn Quốc Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc (TPHCM). Hai bị can cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Nguyễn Đại Dương tại phiên tòa hồi tháng 9/2009.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại khu 43 ha "đất vàng" ở Bình Dương, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị này đang thụ lý, điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty Bình Dương) theo quyết định khởi tố ngày 16/12/2019.

Cơ quan CSĐT xác định, khu đất 43 ha tại phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) là tài sản Nhà nước giao cho Tổng Công ty Bình Dương quản lý, sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư xây dựng dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

Năm 2016, Tổng Công ty Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất với giá gần 250,2 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng này đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá gây thất thoát số tiền hơn 126 tỷ đồng so với Bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Với những hành vi sai phạm trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định do các cá nhân gồm ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên); ông Trần Nguyên Vũ (Thành viên hội đồng thành viên, hiện nay là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương); ông Huỳnh Thanh Hải (nguyên là thành viên Hội đồng thành viên đại diện phần góp vốn của Tổng Công ty Bình Dương tại Công ty Tân Phú, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương) thực hiện, đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật hình sự.

Từ đó, ngày 7/4/2020, cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, quyền sử dụng đất 43 ha đất nêu trên theo giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229 và số BK 075230 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 6/2/2013 là vật chứng của vụ án.

Do đó, ngày 20/4/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu để tạm giữ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Tuy nhiên, 2 giấy chứng nhận này đang thế chấp tại ngân hàng để bảo lãnh vay số tiền 350 tỷ đồng.

Ngày 24/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu để tạm giữ GCNQSDĐ số BK 075229 và số BK 075230 do ngân hàng quản lý và tiền hành thu giữ theo quy định. Đối với khu đất 43ha, Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) để bảo quản.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, xác minh làm rõ việc ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43ha với ngân hàng để bảo lãnh vay số tiền 350 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức có thực hiện các giao dịch (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng...) liên quan đến quyền sử dụng khu đất 43 ha (là vật chứng của vụ án) liên hệ cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bình Dương xác định Tổng Công ty Bình Dương có dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước tại khu đất 145 ha tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.

Trước đó, rạng sáng 28/4/2007 vụ đột kích vũ trường New Century (phố Tràng Thi) đã gây "chấn động" Hà Nội với hàng trăm cảnh sát bao vây, tạm giữ hơn 1.000 người có mặt tại vũ trường. Cảnh sát công bố đã phát hiện hơn 100 viên ma túy tổng hợp cùng một số gói chất bột màu trắng. Kết quả thử nhanh ma túy cho thấy gần 240 người có phản ứng dương tính. Chủ vũ trường là Nguyễn Đại Dương (bị can nói trên) bị khởi tố điều tra về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép. Năm 2007, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKNSD Tối cao truy tố bị can này về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy (khoản 2, điều 198 Bộ luật hình sự) và tội kinh doanh trái phép (khoản 2 điều 159). Với hai tội danh này, theo quy định, hình phạt Nguyễn Đại Dương có thể phải đối mặt tối đa là 17 năm tù, thấp nhất 5 năm 3 tháng. Tuy nhiên, tại phiên tòa hồi tháng 9/2009, bị cáo Nguyễn Đại Dương được tòa miễn trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Dương