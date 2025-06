Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường té xe tử vong ở Bình Dương

Chiều 6/6, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Dĩ An bị tai nạn tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh:Xuân Đoàn)

Lúc 15h42, ông Trần Ngọc H. (44 tuổi, ngụ phường Bình An, TP Dĩ An) lái xe máy biển số 61D1-809.xx trên đường số 2 trong Khu công nghiệp Dapark, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An), theo hướng từ đường Hai Bà Trưng đi quốc lộ 1K.

Khi đến ngã ba giao với đường số 1, ông H. bất ngờ loạng choạng tay lái làm chiếc xe máy ngã văng lên vỉa hè.

Ông H. ngã xuống, va vào cột sắt của một biển hiệu. Vụ tai nạn làm ông H. bị thương nặng, được xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Ông H. là cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND TP Dĩ An.