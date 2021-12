Cán bộ diện quy hoạch phải báo cáo đã làm gì trong suốt 150 ngày chống dịch

Dân trí "Thành phố sẽ đưa ra tiêu chí để đánh giá cán bộ. Người được đưa lên để đào tạo, phát triển cần báo cáo và có xác nhận đã làm gì trong suốt 150 ngày phòng, chống dịch Covid-19", Bí thư TPHCM nói.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ X, khóa XI, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, qua công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố đã nhìn rõ những hạn chế, bất cập của bộ máy, cán bộ từng cấp, từng nơi, từng lĩnh vực mà bình thường khó thấy.

Trao đổi với báo chí bên lề phiên bế mạc hội nghị, người đứng đầu Đảng bộ thành phố chia sẻ, thành phố đã sớm nhìn nhận được những vấn đề trên. Địa phương này sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập thông qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thời gian tới.

Cán bộ cần báo cáo đã làm gì trong 150 ngày chống dịch

"Thành phố sẽ đưa ra một số tiêu chí để đánh giá cán bộ. Ví dụ một cán bộ được đưa lên để đào tạo, phát triển cần báo cáo và có xác nhận đã làm gì trong suốt 150 ngày phòng, chống dịch Covid-19", Bí thư TPHCM thông tin.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, các trường hợp còn hạn chế về năng lực, biểu hiện tiêu cực sẽ được đánh giá cụ thể để tìm ra chứ không mang tính chất võ đoán.

"Có người nói, trong quá trình chống dịch, tôi không được phân công gì. Nhưng người dân cũng không ai phân công mà họ vẫn ra chiến đấu", ông Nguyễn Văn Nên phân tích.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (Ảnh: Quang Huy).

Thông qua việc đánh giá cán bộ, thành phố sẽ tiếp tục sàng lọc, đào tạo, quy hoạch và bố trí công việc. Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc đánh giá càng thực chất, công tác cán bộ sẽ càng phát huy hiệu quả.

"Khâu đánh giá của TPHCM trước nay vẫn là khâu yếu. Chúng ta chưa có đủ cơ sở về mặt định lượng", Bí thư TPHCM nhìn nhận.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, qua thử thách chưa từng có trong ứng phó với đợt dịch vừa qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên các lĩnh vực đã tỏ rõ tinh thần trách nhiệm; nhiều đồng chí không ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh. Nhiều người đã tình nguyện ra tuyến đầu lúc "dầu sôi lửa bỏng", suốt hàng tháng trời "chiến đấu" trong điều kiện hết sức khắc nghiệt của dịch bệnh và kiên cường, bền bỉ vượt qua.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của thành phố còn bộc lộ nhiều bất cập về mất cân đối giữa dân số với bộ máy quản lý, nhất là về y tế cơ sở. Đội ngũ cán bộ, có cả cán bộ cốt cán từng cấp còn có lúc, có nơi, có việc, có người thiếu trách nhiệm, tâm huyết, thiếu bản lĩnh, biểu hiện tiêu cực, né tránh, ngại khó, ngại khổ.

TPHCM cẩn trọng trong việc dạy học trực tiếp

Chia sẻ với báo giới, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, đối với việc thí điểm cho học sinh đến trường, thành phố từng tính tới việc cho nhiều khối, lớp khác được dạy và học trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến gia đình, phụ huynh, nhiều người tỏ ra quan ngại, lo lắng.

"Phụ huynh học sinh quan ngại bởi chưa biết rõ mức độ, tốc độ, tính chất lây nhiễm của biến chủng Omicron. Họ chưa an tâm để con mình ra ngoài", ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

TPHCM thí điểm cho học sinh trở lại trường từ ngày 13/12.

Sau khi lấy ý kiến phụ huynh, thành phố đã quyết định thực hiện thí điểm cho học sinh tới trường ở những khối, lớp có sự ủng hộ cao.

"Thành phố cũng muốn chờ xem tình hình dịch Covid-19 sẽ diễn biến ra sao. Nếu thực hiện sớm mà gặp vấn đề thì sẽ tạo sự bất an cho hàng ngàn gia đình", ông Nguyễn Văn Nên bộc bạch.

Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Việc thí điểm tổ chức dạy và học trực tiếp được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn một kéo dài từ ngày 13/12 - 25/12, TPHCM áp dụng dạy học trực tiếp đối với tất cả học sinh lớp 1, 9, 12. Kể từ tuần thứ 2, trẻ mẫu giáo 5 tuổi sẽ được tới trường.

Đối với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, trường Tiểu học Thạnh An, trường THCS Thạnh An sẽ tổ chức dạy học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ ngày 13/12.

Giai đoạn 2 kéo dài từ ngày 27/12, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Căn cứ kết quả đạt được sau 2 tuần đầu tiên, thành phố sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng đối tượng hoặc dạy học trực tiếp trên toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.

Quang Huy