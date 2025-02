Cách chức phó công an thị xã dan díu với phụ nữ có chồng

Ngày 12/2, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định thi hành kỷ luật Trung tá Trần Tấn Tài bằng hình thức cách chức Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu.

Đây là động thái mới nhất sau khi ông Tài bị ông T.H.D. (TP Long Xuyên) tố giác có quan hệ bất chính với bà N.T.M.D. (vợ ông D.).

Trước đó, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu có thông báo và quyết định thay đổi hình thức kỷ luật Trung tá Trần Tấn Tài - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thị xã (nhiệm kỳ 2020-2025), Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu - từ kỷ luật cảnh cáo lên cách chức.

Theo Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu, ông Tài với vai trò, vị trí của mình đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống. Vi phạm này là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị.