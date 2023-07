Cà Mau: Nửa năm, gần 11.000 người vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 40 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau nêu ra tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh ngày 5/7, tình hình tội phạm về trật tự, tệ nạn xã hội… trong 6 tháng đầu năm 2023 đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố 424 vụ, 606 bị can (tăng 104 vụ, 183 bị can). Nguyên nhân do tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, ma túy, đánh bạc,… xảy ra khá nhiều.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn xử lý về trật tự an toàn giao thông (Ảnh minh họa: HH).

Theo Đại tá Sỹ, tội phạm băng nhóm không có nhưng nổi lên một số nhóm thanh, thiếu niên tụ tập ban đêm, sử dụng hung khí đánh nhau.

Hoạt động liên quan đến "tín dụng đen" được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, vẫn phát hiện, khởi tố một vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Về trật tự an toàn giao thông, Đại tá Phạm Thành Sỹ cho biết, công an tỉnh đã mở các chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng, phòng, chống đua xe trái phép, tốc độ,… phát hiện, xử phạt hơn 33.000 trường hợp (tăng hơn 5.000 trường hợp), với số tiền trên 67 tỷ đồng (tăng gần 10 tỷ đồng).

Trong đó, có đến gần 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chủ yếu xảy ra vào ban đêm), số tiền xử phạt hơn 40 tỷ đồng (tăng gần 4.000 trường hợp, tăng 5 tỷ đồng).

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau Phạm Thành Sỹ cho rằng, tình hình tội phạm vẫn còn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ.

"Hoạt động đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc, sai sự thật trên môi trường mạng, lừa đảo qua mạng như chuyển tiền làm việc online, vay qua app, chiếm đoạt tài khoản,... vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn phức tạp nhưng việc đấu tranh, xử lý chưa hiệu quả", Đại tá Sỹ đánh giá.

Việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, một số nơi còn bị động, thiếu kiểm tra, giám sát, chưa quyết liệt, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thậm chí một số ít đảng viên chưa nêu gương, còn vi phạm pháp luật.

Một bộ phận thanh, thiếu niên hư hỏng, thích sống đua đòi, ăn chơi, hưởng thụ, từ đó bị tác động dễ dẫn đến vi phạm pháp luật, trở thành tội phạm.