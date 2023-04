Buồn chuyện gia đình, người đàn ông lên lầu nhà riêng treo cổ

Tối 22/4, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, người đàn ông 53 tuổi chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng trên địa bàn phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) là do buồn chuyện gia đình.

Trước đó, đêm ngày 21/4, vợ của ông N.D.T. (SN 1970, ngụ Bình Dương) về nhà riêng trên đường Chu Văn An, phường An Phú sau giờ làm thì không thấy chồng đâu.

Công an TP Thuận An khám nghiệm hiện trường (Ảnh: A.T.).

Người này nhanh chóng đi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện ông T. đã tử vong trong tư thế treo cổ ở trên lầu, phía sau nhà.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Công an TP Thuận An, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Gia đình ông T. mới chuyển đến căn nhà trên thì xảy ra sự việc. Trước đó, ông T. làm tài xế nhưng đã nghỉ ở nhà chăm con, còn vợ ông làm nhân viên văn phòng.

Vợ chồng ông T. đã có với nhau 2 người con.