Ngày 9/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế xe ben do chở nhựa đường để rơi vãi, gây mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19.

Trước đó, lúc 15h40 ngày 8/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định nhận được thông tin do người dân cung cấp về việc xe ben chở nhựa đường làm rơi vãi trên quốc lộ 19 đoạn qua huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Tài xế xe ben phải huy động thêm nhiều người để phụ giúp dọn sạch nhựa đường rơi vãi xuống quốc lộ (Ảnh cắt từ clip).

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định cử lực lượng đến hiện trường điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn, đồng thời tiến hành xác minh phương tiện vi phạm.

Đến hơn 17h cùng ngày, tổ công tác xác định xe tải biển kiểm soát 77H 042.xx chở nhựa đường phục vụ thi công sửa chữa quốc lộ, do tài xế Đ.X.C. (52 tuổi, ở thị xã An Nhơn) điều khiển đang chạy từ hướng thị xã An Nhơn đi thành phố Quy Nhơn.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định đã yêu cầu tài xế C. quét dọn mặt đường, khôi phục lại tình trạng ban đầu.