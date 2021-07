Buộc ngưng hoạt động doanh nghiệp không thực hiện "3 tại chỗ"

Dân trí Từ 0h ngày 13/7, những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An không tổ chức sản xuất tại chỗ, bố trí cho công nhân ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ sẽ phải ngưng hoạt động.

Long An buộc ngưng hoạt động những doanh nghiệp không thực hiện "3 tại chỗ" (Ảnh minh họa).

Sáng 12/7, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND tỉnh Long An cho biết toàn tỉnh đang dồn mọi lực lượng để tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đây cũng là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi làm việc với UBND tỉnh Long An ngày 10/7.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng yêu cầu Long An thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, đồng thời đảm bảo công tác vừa phòng chống dịch vừa sản xuất kinh tế; nên triển khai phương án "3 tại chỗ" để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp.

Ngay sau ngày làm việc với Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Long An đã có văn bản yêu cầu các công ty, xây dựng phương án bố trí nơi ăn, nơi nghỉ cho công nhân lao động theo phương châm "3 tại chỗ - sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ".

Từ 0h00 ngày 13/7, các công ty, doanh nghiệp nào không đáp ứng phương châm "3 tại chỗ" buộc phải tạm ngưng hoạt động. Đối với các công ty, doanh nghiệp đã ghi nhận các trường hợp F0, F1 phải tạm ngưng hoạt động ngay để tập trung thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly và khắc phục những tồn tại hạn chế theo quy định.

Đối với các công ty, doanh nghiệp đã xây dựng và thực hiện tổ chức sản xuất phương châm "3 tại chỗ - sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ" tiếp tục hoạt động bình thường.

Đối với các công ty, doanh nghiệp còn lại (chưa thực hiện tổ chức sản xuất theo phương châm "3 tại chỗ"): Chậm nhất đến 00 giờ ngày 13/7 phải xây dựng và thực hiện tổ chức sản xuất theo phương châm "3 tại chỗ

Trường hợp đặc biệt vì nhiệm vụ thực hiện công tác phòng chống thiên tai, an ninh quốc phòng và tình huống khẩn cấp khác, yêu cầu Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo ngay cho Chủ tịch UBND tỉnh để cho ý kiến chỉ đạo xử lý.

Cùng với đó, kể từ 00 giờ ngày 13/7, tỉnh Long An sẽ kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện và người qua lại giữa địa bàn và các tỉnh giáp ranh với tỉnh Long An. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất... và các hoạt động khác theo kế hoạch phối hợp hoặc thông báo của UBND các tỉnh, thành phố.

UBND tỉnh Long An thông báo và đề nghị UBND TPHCM, UBND tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Đồng Tháp thông báo cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn (có sử dụng lao động đang sinh sống tại Long An) phải chủ động phương án bố trí nơi ăn, nơi nghỉ cho công nhân lao động ngay tại công ty theo phương châm "3 tại chỗ" nêu trên nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

"Thủ tướng cũng đã đồng ý hỗ trợ Long An 400.000 liều vắc xin để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Sắp tới, khi nhận được số lượng vắc xin trên, Long An sẽ tập trung tiêm cho công nhân để họ an tâm sản xuất", lãnh đạo tỉnh Long An chia sẻ thêm.

