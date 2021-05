Bốn ngày nghỉ lễ, 58 người "ra đường không về"

Dân trí Trong bốn ngày của đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc đã xảy ra vụ 111 tai nạn giao thông, làm 58 người tử vong, 64 người bị thương.

So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2020, tai nạn giao thông kỳ này giảm 22 vụ, giảm 21 người chết và giảm 12 người bị thương.

Con số cụ thể, đường bộ xảy ra 109 vụ, làm 56 người tử vong, 64 người bị thương; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người tử vong; đường thủy xảy ra 1 vụ, làm 1 người tử vong.

Lực lượng CSGT phân luồng cho các phương tiện lưu thông dịp nghỉ lễ 30/4.

4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 32.621 trường hợp vi phạm, trong đó có 3.476 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 15 trường hợp dương tính với ma túy.

Lực lượng CSGT phạt tiền gần 32 tỷ đồng; tạm giữ 207 ô tô, 7.171 mô tô, xe máy; tước 2.320 giấy phép lái xe.

So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2020, số vi phạm bị xử lý tăng 3.449 trường hợp; tiền phạt tăng hơn 18 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn bị xử lý tăng 1.646 trường hợp; lái xe dương tính với ma túy tăng 12 trường hợp.

Theo nhận định của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, do nhu cầu của người dân về quê và đi du lịch trong dịp lễ 30/4 và 01/5, lưu lượng phương tiện tăng cao trong chiều ngày 29/4 và sáng 30/4.

Một số tuyến đường, khu vực ra vào cửa ngõ Hà Nội (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Võ Nguyên Giáp, nút giao Tam Trinh - Lĩnh Nam, ngã 3 Xa La, cầu Thanh Trì, nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, tuyến Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, vành đai 3 trên cao), TPHCM (cao tốc TPHCM - Long Thành, cao tốc TPHCM - Trung Lương, hầm Thủ Thiêm), Đà Lạt (đèo Bảo Lộc, đèo Prent)… xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

Ùn tắc tại cửa ngõ ra vào các đô thị lớn.

Đến chiều ngày 2/5, người dân bắt đầu quay trở lại các thành phố nên tại một số tuyến cửa ngõ vào Hà Nội (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Nội Bài - Lào Cai), cầu Như Nguyệt (tuyến Hà Nội - Bắc Giang), lưu lượng phương tiện tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm.

Lực lượng CSGT trên toàn quốc đều đã có các phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tuy nhiên, do mật độ phương tiện tăng cao nên vẫn còn tình trạng ùn tắc tại một số tuyến chính ra vào Hà Nội và TPHCM.

Chặn đứng 4 vụ tụ tập đua xe trái phép

Trong 4 ngày nghỉ lễ, đã xảy ra 4 vụ tụ tập, chạy xe mô tô tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, có biểu hiện đua xe trái phép tại Đồng Tháp, Tiền Giang, Đồng Nai và đoạn giáp ranh tỉnh Vĩnh Long - Cần Thơ. Lực lượng CSGT Công an các địa phương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời giải tán, bắt giữ 64 đối tượng và 103 xe mô tô để xử lý.

Điển hình, tại Vĩnh Long và Cần Thơ, hồi 1h50 ngày 30/4, một nhóm thanh niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Cần Thơ (km 2066 +500, Quốc lộ 1A), khu vực giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Phòng CSGT - Công an TP Cần Thơ bố trí lực lượng, tổ chức vây bắt được 25 đối tượng, tạm giữ 56 xe mô tô và xe gắn máy các loại.

Tại Đồng Tháp, khoảng 15h ngày 30/4, nhiều thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe lạng lách, nẹt pô trên tuyến đường tránh Quốc lộ 30 (thuộc khóm An Tài, phường An Lộc và khóm An Lợi, An Phước thuộc phường An Bình A, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Đội CSGT - trật tự, Công an TP Hồng Ngự đã phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Tháp bố trí lực lượng, tổ chức chốt chặn, vây bắt các đối tượng.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 26 đối tượng, tạm giữ 34 xe mô tô, trong đó có nhiều xe đã thay đổi đặc tính, kết cấu. Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận đã thống nhất thời gian, địa điểm trước trên các trang mạng xã hội để tụ tập đua xe.

Tiến Nguyên