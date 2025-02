Bộ trưởng Lương Tam Quang: Sắp xếp bộ máy bài bản, khoa học, chặt chẽ

Chiều 12/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và công an địa phương.

Bộ trưởng, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo toàn lực lượng công an tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, xây dựng Đề án "Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", theo hướng "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở", tiếp tục giảm cấp trung gian, không tổ chức Công an cấp huyện.

Đến nay, Đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phê duyệt. Đề án này được Bộ Chính trị đánh giá là đã hoàn thành với những bước đi bài bản, khoa học, chặt chẽ, khối lượng công việc rất lớn.

Theo Đại tướng, Bộ Công an được giao tiếp nhận thêm một số nhiệm vụ bảo đảm liên thông, đồng bộ, khắc phục triệt để tình trạng chia cắt địa bàn, lĩnh vực. Các công tác bảo đảm triển khai mô hình tổ chức mới của Bộ Công an cơ bản đã hoàn thành, đủ điều kiện để bước vào giai đoạn triển khai thực tế.

Hội nghị hôm nay được tổ chức để quán triệt, thống nhất nhận thức trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt về nội dung, bước đi, cách làm, những vấn đề cần lưu ý.

Tại Hội nghị, các lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp quán triệt nội dung trọng tâm, cốt lõi trong việc triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn... trên các mặt công tác công an theo mô hình tổ chức bộ máy mới khi không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ mới về Bộ Công an.

Mục tiêu cao nhất sau hội nghị là "tạo thống nhất cao về nhận thức, với bước đi bài bản, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, thực hiện đúng chế độ, chính sách, tạo ra bộ máy có hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao", đồng thời hoàn thiện thể chế, điều chỉnh phân công, phân cấp, đầu tư, trang bị cho lực lượng công an địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc thực hiện theo Kế hoạch số 282 tuyệt đối không để ngắt quãng công việc, ảnh hưởng chất lượng công tác, việc phục vụ nhân dân...

Theo Bộ trưởng Công an, sắp xếp tổ chức bộ máy là công việc phức tạp, hệ trọng, rất mới, chưa có tiền lệ. Do đó, các lực lượng phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương đặc biệt quan trọng.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng cho biết, dù không tổ chức công an cấp huyện, nhưng chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an còn tăng thêm do tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới. Vì vậy, khi sắp xếp tổ chức bộ máy của công an địa phương, Đại tướng đề nghị phải bố trí lại đội ngũ nhằm duy trì ổn định, đảm bảo nhân lực thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ mới.