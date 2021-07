Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin gói hỗ trợ 26.000 tỷ với người lao động

Dân trí Phiên họp thường kỳ tháng 6 diễn ra hôm nay, 1/7, Chính phủ thông qua Nghị quyết mới về việc hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, mức hỗ trợ khoảng 26.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn khái quát nội dung phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thông tin, cùng chủ trì họp báo Chính phủ hôm nay có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung để thông tin những nội dung mới nhất về Nghị quyết của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Khái quát nội dung phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ diễn ra hôm nay, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết, đánh giá chung của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm là cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên, cả nước cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19.

Với nỗ lực vượt bậc, trong bối cảnh khó khăn, cả nước đã tổ chức thành công những sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng XIII, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Dịch bệnh đến nay cơ bản được kiểm soát, chiến lược tiêm chủng vắc xin được chỉ đạo triển khai rất quyết liệt.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kỹ tình hình, Chính phủ nhất quán tinh thần kiên định mục tiêu, thực hiện mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định các cân đối vĩ mô.

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã rời cuộc họp Chính phủ rất muộn để chờ Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức ký, ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 (Ảnh: Mạnh Quân).

Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh nội dung quan trọng, trong phiên họp chiều nay, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng mức hỗ trợ khoảng 26.000 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã rời cuộc họp Chính phủ rất muộn để chờ lãnh đạo Chính phủ chính thức ký, ban hành Nghị quyết quan trọng này, để có những thông tin kịp thời đưa tới cuộc họp báo Chính phủ hôm nay.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin về gói hỗ trợ mới với người lao động (Ảnh: Mạnh Quân).

Nghị quyết 68: Kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch

Giới thiệu nội dung Nghị quyết của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp ảnh hưởng dịch Covid-19, một Nghị quyết được đông đảo người dân trông đợi, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, 15 phút trước, lãnh đạo Chính phủ đã ký Nghị quyết 68 về nội dung này. Việc hỗ trợ thực hiện với những người bị ảnh hưởng do đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4.

Trong bối cảnh đợt bùng phát dịch lần này, theo Bộ trưởng, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, cùng các bộ ngành, cơ quan trung ương bàn bạc hướng ban hành một số chính sách hỗ trợ người dân.

Ngày 25/6, Bộ Chính trị đã cho chủ trương về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này. Và trong ngày hôm nay, 1/7, Đảng Đoàn Quốc hội cũng đã chính thức cho ý kiến với Chính phủ về vấn đề này. Chính phủ, trong quá trình chuẩn bị, đã dành 2 buổi làm việc để thảo luận và chiều nay, trong phiên họp thường kỳ tháng 6, đã chính thức thông qua Nghị quyết 68.

Mục tiêu, theo Bộ trưởng Dung, Nghị quyết 68 tập trung vào 2 đối tượng: Người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi đại dịch Covid-19, mà chủ yếu nhất là công nhân và người lao động trực tiếp.

Nghị quyết 68 đề ra 4 nguyên tắc cơ bản: Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai minh bạch; Thiết kế chính sách minh bạch, đơn giản, dễ tiếp cận nhất, thủ tục hành chính giảm tới 2/3 so với Nghị quyết 42; Đảm bảo chính sách có tính khả thi; Mỗi đối tượng chỉ thụ hưởng một chính sách (trừ trường hợp đặc biệt là phụ nữ mang thai, người đang nuôi dưỡng trẻ em và trẻ em bị mắc Covid-19 hoặc phải cách ly).

Nghị quyết cũng nêu rõ tỷ lệ đảm bảo nguồn chi để thực hiện chính sách. Với các tỉnh khó khăn, ngân sách Trung ương sẽ lo đảm bảo 80%. Với những tỉnh có mức điều tiết ngân sách tốt hơn (trên 60%) thì phải tự đảm bảo nguồn lực thực hiện. Nhà nước hỗ trợ 40% với những tỉnh có tỷ lệ điều tiết ngân sách trên 30%...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Chúng tôi sẽ cố gắng ở mức cao nhất, cùng các bộ ngành để triển khai, đưa chính sách vào cuộc sống" (Ảnh: Mạnh Quân).

Có 12 nhóm chính sách

Nhóm thứ nhất là giảm mức đóng bảo hiểm xã hội về tai nạn nghề nghiệp. Hiện quy định là người sử dụng lao động đóng 0.5% thu nhập cho quỹ này. Theo Nghị quyết 68, nhà nước quyết định giảm mức phí này trong 12 tháng, nghĩa là không phải đóng tiền nhưng nếu có rủi ro xảy ra, người lao động vẫn được đảm bảo quyền lợi. 11 triệu người sẽ được thụ hưởng chính sách này. Toàn bộ số tiền được giảm đóng này, người sử dụng lao động phải dùng để chi trả cho người lao động.

Nhóm thứ 2 là tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Chính sách này tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 42 nhưng mức tiêu chí giảm nhiều so với Nghị quyết 42. Thời gian áp dụng là 12 tháng.

Chính sách thứ 3 là hỗ trợ đào tạo với người lao động, sử dụng kinh phí từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Việc này, theo Bộ trưởng, giúp người lao động và sử dụng lao động được sử dụng kinh phí này để đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi công việc. Mức hỗ trợ với mỗi người là 1,5 triệu/tháng, không quá 6 tháng. Thời gian áp dụng khoản hỗ trợ từ 1/7/2021 tới hết 30/6/2022, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung giải thích, đây là chính sách dài hơi.

Chính sách thứ 4 là hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1/5 tới 31/12 năm nay. Có 2 nhóm đối tượng được hưởng chính sách này, một nhóm (bị tạm dừng hợp đồng lao động từ 15 ngày tới 1 tháng) được hỗ trợ 1,8 triệu đồng và một nhóm (bị tạm dừng hợp đồng lao động trên 1 tháng) được hỗ trợ 3,710 triệu đồng.

Chính sách thứ 5 là hỗ trợ người lao động ngừng việc. Theo đó, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ 1/5/2021 đến hết 31/12/2021, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc, được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Chính sách thứ 6 là hỗ trợ trẻ em và phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai ngoài các chính sách chung được hỗ trợ 1,7 triệu đồng/tháng. Mỗi trẻ em được hưởng thêm 1 triệu đồng/tháng. Trường hợp này, nhà nước chỉ thực hiện hỗ trợ cho một người nuôi dưỡng, hoặc mẹ hoặc bố.

Chính sách thứ 7 là hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày với công nhân đang phải điều trị Covid-19 hoặc phải cách ly để phòng chống dịch. Những đối tượng này được hưởng hỗ trợ theo số ngày thực tế phải thực hiện các biện pháp cách ly.

Chính sách thứ 8 là hỗ trợ người lao động trong các đơn vị hoạt động nghệ thuật phải nghỉ để phòng chống dịch. Mức hỗ trợ là 3,7 triệu đồng/người. Đây là những người hoạt động với các chức danh hưởng lương ở mức khởi điểm. Có khoảng 2.000 người được hưởng chính sách này trên quy mô cả nước.

Chính sách thứ 9 là hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch (được cấp thẻ hành nghề, bị ảnh hưởng sâu, mất việc từ 15 ngày trở lên).

Chính sách thứ 10 là hộ kinh doanh bị ảnh hưởng vì Covid-19, mức hỗ trợ ấn định là 3 triệu đồng/lần.

Chính sách thứ 11 là cho vay để trả lương. Chính sách cho vay trả lương để phục hồi sản xuất, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, là một chính sách mới, được vay với mức lãi suất 0%, không phải thế chấp tài sản, mức vay bằng một tháng lương cần trả cho người lao động, áp dụng tối đa 3 tháng. Áp dụng với những lĩnh vực bị ảnh hưởng sâu như kinh doanh dịch vụ.

Chính sách thứ 12, hỗ trợ người lao động tự do. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của các địa phương để xây dựng chính sách cụ thể nhưng không ít hơn 1,5 triệu đồng/người/tháng hoặc mức 50.000 đồng/người/ngày.

"Chúng tôi sẽ cố gắng ở mức cao nhất, cùng các bộ ngành để triển khai, đưa chính sách vào cuộc sống" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hứa.

Toàn cảnh buổi họp báo Chính phủ chiều 1/7 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chính sách hỗ trợ lao động tự do khả thi hơn

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội cũng dành thời gian trả lời thêm các câu hỏi báo giới đặt ra về gói hỗ trợ mới vừa được Chính phủ quyết. Cụ thể, về những khó khăn được dự báo khi thực hiện hỗ trợ với nhóm lao động tự do bởi tính chất của đối tượng này là mức di biến động lớn, đi làm ăn xa.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói, trong chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như Chính phủ về việc xây dựng Nghị quyết 68 đều lưu ý đến việc chăm lo cho nhóm lao động tự do bởi đây là những người bị ảnh hưởng sâu nhất vì dịch bệnh nhưng cũng khó triển khai hỗ trợ nhất. Thực tế, việc triển khai gói hỗ trợ lần đầu theo Nghị quyết 42 năm 2020, việc thực hiện rất khó khăn.

Bộ trưởng kể, nhiều tổ trưởng dân phố từng chia sẻ với ông về những điểm vướng do việc di biến động tự do của lực lượng lao động tự do tại địa phương. Vậy nên, khi xây dựng Nghị quyết 68 lần này, Chính phủ xác định, sử dụng ngân sách Trung ương để hỗ trợ với trường hợp này sẽ khó triển khai. Chính phủ sau đó quyết định vẫn hỗ trợ đối tượng này nhưng giao địa phương xây dựng danh sách người cần hỗ trợ.

Bài học kinh nghiệm, theo Bộ trưởng, đã được chỉ ra trong việc TPHCM chi 668 tỷ đồng hỗ trợ người lao động trên địa bàn. Chỉ có địa phương mới xác định được cụ thể những nhóm lao động tự do trên địa bàn như người lái xe ba gác, lực lượng bốc vác, người bán vé số…

"Bộ Lao động nhận định cách thực hiện này hợp lý hơn nhưng đề nghị phải đưa ra mức sàn, tối thiểu không dưới 1,5 triệu đồng/tháng hoặc không dưới 50.000 đồng/ngày. Ngân sách thực hiện nội dung này do địa phương cân đối" - Bộ trưởng phân tích.

Với băn khoăn, gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng lần này có giải ngân song song với gói 62.000 tỷ theo Nghị quyết 42 trước đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu lại thông tin, tổng số ngân sách hỗ trợ từ khi dịch bắt đầu xuất hiện đến giờ là khoảng 160.000 tỷ. Trong đó, riêng việc thực hiện Nghị quyết 42 đã có 14,4 triệu người được thụ hưởng với tổng số tiền khoảng 39.000 tỷ, riêng ngân sách nhà nước chi số tiền hỗ trợ là 13.000 tỷ.

Bộ trưởng khẳng định, gói hỗ trợ lần này không chạy song song với gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42 vì thực tế chính sách đó đã kết thúc vào cuối năm 2020. Số tiền chưa sử dụng đã được chuyển sang sử dụng với những mục đích khác.

Việc thực hiện Nghị quyết 68 lần này, trong một vài ngày tới, Chính phủ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, tháo gỡ nhiều khó khăn thực tế đã bộc lộ khi thực hiện Nghị quyết 42 năm 2020. Tinh thần đề ra, theo Bộ trưởng, là tinh giản tối đa các điều kiện, thủ tục để các đối tượng tiếp cận, thụ hưởng chính sách. Nội dung hướng dẫn theo dự thảo đến nay dày khoảng 50 trang.

Bộ trưởng dẫn chứng, như việc miễn giảm toàn bộ Quỹ An toàn lao động, chỉ cần một quyết định, doanh nghiệp đến Bảo hiểm xã hội kèm danh sách người lao động là sẽ được chuyển tiền ngay, nếu không được thì cũng được trả lời ngay.

Phương Thảo