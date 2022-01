Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Thấm thía và day dứt về những việc chưa làm được!

Phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhắc lại nội dung Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, không phải chỉ 55 triệu người lao động, hơn 8 triệu người có công, 3 triệu người bảo trợ xã hội, hơn 20 triệu người nghèo mà lĩnh vực hoạt động của ngành còn liên quan đến những vấn đề của toàn dân. Khái quát chung, tư lệnh ngành lao động nhận định "ngành phục vụ từ em bé nằm trong bụng mẹ tới người đã về nằm lại trong lòng đất". Vậy nên, ngành LĐ-TB&XH không làm tốt sẽ gây phản ứng xã hội rất lớn.

Từ ý thức như vậy, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh khắc nghiệt, tác động nặng nề, Bộ LĐ-TB&XH cũng như toàn ngành đã thực hiện triệt để phương châm chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội. Bộ thường xuyên báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, chính sách lớn hỗ trợ người dân, người lao động.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong năm, Ban cán sự Đảng bộ Bộ đã có 7 lần báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề xã hội phát sinh cần nhanh chóng giải quyết. Lãnh đạo Bộ cũng làm việc thường xuyên với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thẩm tra cũng như Chính phủ, các Bộ, ngành khác để có thể kịp thời hoàn thiện chính sách ban hành.

"Anh chị em cán bộ, nhân viên trong ngành, nhất là ở 23 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, thực sự đã có nhiều tuần, nhiều tháng không về nhà. Việc đưa từng túi gạo, túi an sinh tới người dân, trong dịch bệnh, phong tỏa… đều không dễ dàng gì. Vậy mà, như TPHCM, việc giải ngân hàng chục nghìn tỷ đã hoàn thành chỉ trong thời gian rất ngắn" - lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH bày tỏ.

Ông Dung chia sẻ, toàn ngành dù rất cố gắng nhưng mỗi người cũng tự nhận thấy mong muốn còn lớn mà nhiều việc vẫn chưa làm được. Bộ trưởng chùng giọng: "Nói thật là cá nhân tôi cũng thấy thấm thía lắm, chưa hài lòng, còn day dứt về một số việc".

Điểm lại những vấn đề Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo với ngành trong năm mới 2022, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, với trách nhiệm cá nhân, ông sẽ nghiêm túc tiếp thu để điều hành, triển khai các nhiệm vụ lãnh đạo Chính phủ giao.

Ngoài 5 nhiệm vụ trọng tâm về chuyên môn được xác định, Bộ trưởng cho biết, thời gian tới, ngành cũng tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh, chống tình trạng tiêu cực, trục lợi.

"Tôi đã làm việc với Tổng Thanh tra Chính phủ, trao đổi tinh thần, với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực của ngành, chúng tôi sẽ chủ động rà soát, không đợi đến khi các cơ quan thanh tra, kiểm toán phải vào cuộc. Tinh thần làm việc, Bộ Lao động xác định là cầu thị, phát hiện sai sót, bất cập phải chỉnh sửa, xử lý ngay" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Hơn 300 cán bộ thành F0, 3 viên chức tử vong vì Covid-19

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Lê Minh Tấn đánh giá, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đơn vị đã có nhiều nỗ lực. Hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành đã thực hiện nghiêm "ba tại chỗ", căng mình chống dịch. "Anh em trong ngành hơn 5 tháng giãn cách xã hội đều không được về nhà để tham gia bảo vệ vùng xanh của thành phố" - ông Tấn nói.

Dù vậy, dịch bệnh lây lan quá nhanh, không tránh khỏi việc cán bộ mắc Covid-19, đơn vị nào cũng xuất hiện F0. Số liệu tổng hợp ghi nhận có 313/3600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành F0, trong đó có 3 viên chức đã tử vong.

Về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, Giám đốc Sở Lê Minh Tấn cho biết, Sở đã tiên phong tham mưu UBND trình HĐND thành phố ban hành ba Nghị quyết về 3 gói an sinh đặc thù hỗ trợ cho người lao động, công nhân ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương, người dân gặp khó khăn do covid-19… Tính cả 3 đợt, thành phố đã hỗ trợ được trên 10 triệu lượt người với tổng kinh phí trên 13.000 tỷ đồng, đã đỡ đầu cho 2.200 trẻ em mồ côi cha mẹ vì Covid-19.