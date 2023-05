Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Nghệ An cần phát triển 3 trụ cột, 3 trọng tâm

Giải quyết việc làm cho trên 45.000 người

Báo cáo với đoàn công tác Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh quý I ước đạt 7,75%; thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 5.846 tỷ đồng.

4 tháng đầu năm, tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 48 dự án, điều chỉnh 49 dự án với tổng số vốn hơn 12.757 tỷ đồng.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 23,31%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 712,3 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 444,2 triệu USD.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng phê duyệt.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Năm 2022, tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho trên 45.000 người; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 80,7%...

Ngoài ra, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo.

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An và đại diện các sở, ngành cũng đã báo cáo những vướng mắc, khó khăn và đề xuất nhiều nội dung liên quan đến thủ tục pháp lý về đất đai; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đã báo cáo, làm rõ kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 36 của Quốc hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm rõ thêm một số nội dung mà đoàn công tác yêu cầu (Ảnh: Nguyễn Duy).

Về công tác phòng, chống ma túy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh đã có nhiều chuyển biến theo tinh thần "chặn cung, giảm cầu", "làm giảm, làm sạch, làm yên". Công tác quản lý người nghiện được tỉnh thực hiện tốt nên giảm tình trạng mua - bán ma túy.

Đặc biệt, Công an Nghệ An đã xây dựng, triển khai thực hiện đề án xây dựng "Xã biên giới sạch về ma túy" rất hiệu quả. Đề án đang được nhân rộng, phấn đấu thời gian tới đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm về ma túy của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho địa phương.

3 trụ cột, 3 trọng tâm và 4 chuyển đổi

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao năm qua Nghệ An thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm hai vấn đề lớn là thu hút đầu tư nhưng có chọn lọc và quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn bị cho nguồn nhân lực cho địa phương.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục hoàn thiện báo cáo rõ hơn một số vấn đề, theo mục tiêu trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, cần làm kỹ hơn những vấn đề, động lực của tỉnh có nhưng chưa phát huy được. Đó là đầu tư công; chương trình phục hồi kinh tế; 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thu hút đầu tư; giải phóng mặt bằng; các công trình...

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh Nghệ An thấy cái gì cần phải điều chỉnh, kiến nghị gì phải hoàn thiện để trình Chính phủ.

Ông yêu cầu tỉnh này cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung thực hiện ngay, phát huy tác dụng những chính sách, cơ chế đặc thù trong Nghị quyết 36 của Quốc hội.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đoàn Hồng Vũ phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Nguyễn Duy).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu Nghệ An tập trung cho công tác giải ngân đầu tư công, vì đây là động lực tăng trưởng cho tỉnh. Trong đó, quan tâm nâng tỷ lệ giải ngân; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung cao cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia, vì Nghệ An là địa bàn có số huyện nghèo còn nhiều...

Mặt khác, tỉnh cần sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương. Tỉnh nên đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các cơ sở này, từ đó sắp xếp tinh gọn lại theo hướng vừa có thể dạy văn hóa, vừa dạy nghề.

Định hướng phát triển cho tỉnh trong thời gian tới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, Nghệ An cần quan tâm 3 trụ cột gồm: Kinh tế, môi trường và xã hội; 3 trọng tâm: Chú trọng đến năng suất, tính bền vững, quản trị; chú ý 4 chuyển đổi: Công nghệ, không gian, chuyển đổi xanh và chuyển đổi xã hội.

Mặt khác, cần có những giải pháp để kiềm tỏa vấn đề mua bán ma túy, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện.