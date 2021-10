Bộ trưởng Công an: "Việt Nam không khoan nhượng với tội phạm ma túy"

Dân trí Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Việt Nam chia sẻ lập trường chung của ASEAN về thái độ không khoan nhượng với ma túy và theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một Cộng đồng chung ASEAN không ma túy.

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy (AMMD) lần thứ 7 do Campuchia tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thống tướng Ke Kim Yan, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Campuchia nêu rõ, mặc dù chịu tác động sâu sắc bởi đại dịch Covid-19, tình hình ma túy tại khu vực ASEAN tiếp tục diễn biến khó lường, tiểm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức; đặc biệt là các đối tượng tội phạm luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn trong buôn bán, vận chuyển ma túy.

Thống tướng Ke Kim Yan hy vọng trong thời gian tới các quốc gia đề xuất những hoạt động mang tính phù hợp, linh hoạt để ứng phó trong đấu tranh phòng, chống ma túy để ngăn chặn một cách tốt nhất các loại tội phạm sản xuất, vận chuyển ma túy và các loại tiền chất đặc biệt ở khu vực Tam giác vàng; đồng thời mong muốn các quốc gia thành viên tăng cường hơn nữa việc chia sẻ thông tin để hợp tác kịp thời trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như nâng cao hơn nữa năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật trong kiểm soát ma túy và các tiền chất ma túy để có thể giảm thiểu việc sử dụng và lạm dụng ma túy trong khu vực…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam chia sẻ lập trường chung của ASEAN về thái độ không khoan nhượng với ma túy và theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một Cộng đồng chung ASEAN không ma túy.

Với trách nhiệm của một nước thành viên, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của ASEAN. Việt Nam đã, đang đẩy mạnh các giải pháp toàn diện, cân bằng và lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch hành động bảo vệ Cộng đồng ASEAN chống ma túy trái phép 2016 - 2025 và Kế hoạch hợp tác ASEAN về đấu tranh chống mua bán và sản xuất ma túy trái phép tại khu vực Tam giác vàng 2020 - 2022 với việc triển khai Chương trình phòng, chống ma túy quốc gia theo Kế hoạch của Chính phủ.

Việt Nam cũng đã sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy nhằm ứng phó hiệu quả với sự thay đổi của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; dành ưu tiên cao trong việc triển khai các giải pháp ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy bất hợp pháp qua biên giới đường bộ, đường thủy và đường hàng không; triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa; đa dạng và xã hội hóa các mô hình điều trị cai nghiện và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy…

Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, các quốc gia thành viên ASEAN cần tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Ở cấp độ khu vực, các nước ASEAN tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ hợp tác trên cơ sở xây dựng "lòng tin chính trị" trong đấu tranh phòng, chống ma túy ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết hơn nữa theo hướng ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự tin cậy lẫn nhau… Thúc đẩy hợp tác đa phương, khu vực và quốc tế, thông qua hoạt động phối hợp tác chiến, chia sẻ thông tin, hợp tác qua biên giới…; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác quốc tế hiện có về kiểm soát ma túy của nội khối như: Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy, Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy, Trung tâm thông tin hợp tác PCMT của ASEAN…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Ở cấp độ quốc gia, các bên chủ động thiết lập kênh trao đổi thông tin, cơ chế giao ban trực tuyến; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy; triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; tiến hành điều tra chung đối với các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Các nước ASEAN cần chủ động thích ứng trong trạng thái "bình thường mới" thông qua tổ chức các Hội thảo, tập huấn trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống ma túy. Tăng cường phối hợp, giao lưu, hợp tác trong nội khối thông qua áp dụng hộ chiếu vaccine, thỏa thuận "làn xanh". Đẩy mạnh hợp tác với các nước đối tác, đối thoại của ASEAN trong lĩnh vực nâng cao năng lực cho lực lượng hành pháp và hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác PCMT; tiếp tục thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong việc thể hiện quan điểm, lập trường đối với chính sách kiểm soát ma túy toàn cầu, đóng góp tiếng nói xây dựng vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên toàn cầu và hạn chế thấp nhất hậu quả mà nó để lại cho xã hội đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục thể hiện một tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm cao hơn nữa. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp ở tầm quốc gia, khu vực và quốc tế, Việt Nam tin tưởng các nỗ lực của ASEAN sẽ mang lại kết quả như mong muốn.

"Cùng với sự cố gắng, nỗ lực bằng nguồn nội lực của quốc gia, Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN trong đấu tranh phòng, chống ma túy; mong muốn các nước và tổ chức quốc tế tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công công tác phòng chống ma túy. Việt Nam nhất trí cao đối với các nội dung đề ra và tin tưởng kết quả của Hội nghị AMMD lần thứ 7 sẽ thể hiện cam kết chính trị cấp cao cho ASEAN trong PCMT giai đoạn 2016 - 2025", Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo các nước đã tập trung thảo luận một số nội dung chính như tình hình phát triển trong khối; kết quả Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 41; báo cáo đánh giá giữa kỳ về kế hoạch hành động ASEAN phấn đấu bảo vệ Cộng đồng chống tệ nạn ma túy 2016 - 2025 và Kế hoạch hợp tác ASEAN đấu tranh chống sản xuất và mua bán ma túy bất hợp pháp tại khu vực Tam giác vàng...

Nguyễn Dương