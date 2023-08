Bộ trưởng Công an: "Làm sao để dân đi ngủ không cần khóa cửa"

Ngày 8/8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết 6 tháng đầu năm 2023, tại Hải Dương đã xử lý hơn 221 vụ vi phạm hình sự (trung bình mỗi ngày hơn 1 vụ vi phạm hình sự xảy ra). Mặc dù số vụ vi phạm hình sự trên địa bàn đã giảm, vẫn chưa đạt yêu cầu.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Thành Chung).

"Làm thế nào cả ngày trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ vi phạm hình sự, từ đó cuộc sống nhân dân mới bình yên, hạnh phúc. Do đó, chúng ta cần tìm giải pháp để xã không có tội phạm, người dân ngủ đêm hay đi làm không cần khóa cửa", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đó là ước ao của nhân dân.

Nói thêm về vấn đề này, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, cho biết Hải Dương là cụm địa bàn trọng điểm về tình hình tội phạm hình sự.

Chỉ tiêu Bộ Công an giao là giảm số vụ vi phạm hình sự 5%, nhưng hiện Hải Dương mới đạt 3,6%. Vì vậy, Trung tướng Trần Ngọc Hà cho rằng Công an Hải Dương cần kiên trì tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm, thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm; nhận diện các phương thức mới của tội phạm để phòng ngừa, ngăn chặn sớm...

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục cảnh sát Hình sự, phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Minh Ngọc).

Bên cạnh những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, Đại tướng Tô Lâm đánh giá Hải Dương đã làm tốt công tác phòng chống tội phạm; giải quyết, xử lý nghiêm túc, bài bản, đúng quy định các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm.

Cũng theo Bộ trưởng Công an, Hải Dương đã đẩy mạnh cải cách hành chính và là tỉnh dẫn đầu cả nước trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. "Tỉnh rất quan tâm, coi trọng xây dựng lực lượng Công tỉnh Hải Dương thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…", Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá.

Tiếp thu các ý kiến của Bộ trưởng Công an, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết địa phương sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế để cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra và Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo…

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Minh Ngọc).

Trước đó, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã báo cáo tình hình, kết quả phát triển kinh tế - hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Ông Hùng kiến nghị Bộ Công an và Bộ trưởng Tô Lâm tiếp tục quan tâm, báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua các dự án luật: Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; Căn cước công dân; Bảo đảm trật tự an toàn giao thông để đáp ứng yêu cầu và tăng cường thể chế về an ninh trật tự.

Đặc biệt, Hải Dương kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với công an cấp xã về tổ chức Đảng, chức năng, nhiệm vụ; đồng thời nâng cao chế độ, chính sách và cơ chế bảo vệ để lực lượng công an cấp xã đủ mạnh, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế, hiệu quả tại cơ sở…