Bộ trưởng Công an đề nghị Anh hỗ trợ về vaccine, thuốc điều trị Covid-19

Dân trí Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra 5 quan điểm để hai bên cùng hợp tác triển khai trong thời gian tới, trong đó có đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine và các loại thuốc điều trị Covid-19.

Sáng 1/11, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với bà Priri Petel - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Anh.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Nội vụ Anh bày tỏ vui mừng được đón, làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và khẳng định chuyến thăm Anh của Đại tướng Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương nhằm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, như: tội phạm kinh tế, di cư bất hợp pháp, mua bán người, rửa tiền, tội phạm công nghệ cao...

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và bà Priri Petel.

Bà Priri Petel khẳng định, Anh cam kết tăng cường gắn kết lợi ích tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN trên tất cả các lĩnh vực và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì cấu trúc an ninh khu vực. Khẳng định Anh sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông theo quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Vương quốc Anh chính thức trở thành đối tác đối thoại thứ 11 của ASEAN và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Anh và ASEAN, ủng hộ việc Anh tham gia CPTPP; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Anh, luôn coi Anh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Việt Nam đánh giá cao Anh đã đạt thỏa thuận hậu Brexit với EU trên nhiều lĩnh vực, đưa ra chiến lược "nước Anh toàn cầu", công bố Báo cáo tổng hợp về chính sách an ninh, quốc phòng, đối ngoại và phát triển từ nay đến 2025, tầm nhìn 2030, trong đó đạt mục tiêu trở thành một trong những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn thế giới, tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế, khu vực, trọng tâm tăng kết nối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đại tướng Tô Lâm cho rằng, mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, như chia sẻ thông tin nghiệp vụ, dữ liệu tội phạm, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Tuy nhiên, kết quả hợp tác vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Tô Lâm đưa ra 5 quan điểm để hai Bên cùng phối hợp triển khai trong thời gian tới, gồm: Trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ thông tin mà hai Bên cùng quan tâm; đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine và các loại thuốc điều trị Covid-19; hợp tác phòng chống di cư trái phép; tạo điều kiện để công dân Việt Nam được cấp thị thực, nhập cảnh, cư trú, học tập, lao động hợp pháp tại Anh và coi đó là giải pháp quan trọng để phòng ngừa di cư trái phép...

Hai Bộ trưởng vui mừng trước các bước phát triển của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh, đặc biệt sau khi hai nước ký Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh; định hướng phát triển trong 10 năm tới vào tháng 9/2022; Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Anh (UKVFTA) ngày 31//12/2022.

Kết thúc cuộc hội đàm, Bộ trưởng Nội vụ Anh cho biết, bà đã có kế hoạch sang thăm, làm việc tại Việt Nam vào quý I/2022 để bàn bạc các kế hoạch hợp tác song phương giữa Anh và Việt Nam.

Nguyễn Dương