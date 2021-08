Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dân trí Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 24/8, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng (25/8/1911 - 25/8/2021) tại nhà 30 Hoàng Diệu, Ba Đình, TP Hà Nội. Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VIII, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính, tri ân và biết ơn sâu sắc đối với Đại tướng, một chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bộ trưởng Tô Lâm ghi cảm tưởng vào sổ lưu niệm của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tài năng quân sự xuất chúng, nhà văn hóa lớn, có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạnh của Đảng và dân tộc Việt Nam; nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội và bạn bè quốc tế... Nguyễn Dương