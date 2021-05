Bộ Quốc phòng cho phép dùng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép

Dân trí Bộ Quốc phòng đã thống nhất chủ trương theo đề nghị của tỉnh Quảng Nam sử dụng lực lượng, phương tiện của quân đội để xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép ở Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Phúc đáp UBND tỉnh Quảng Nam về đề nghị sử dụng lực lượng, phương tiện, trang bị của Quân đội để xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép ở Vườn Quốc gia Sông Thanh, Bộ Quốc phòng thống nhất giao Quân khu 5 phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương giải quyết tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực huyện Nam Giang.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra địa điểm khai thác vàng trái phép ở Vườn Quốc gia Sông Thanh.

"Sau khi cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc tuyên truyền, vận động, giải tán, đưa hết số người dân khai thác vàng trái phép ra khỏi khu vực quy định, được phép sử dụng lực lượng chuyên môn (Công binh) và thuốc nổ để tiến hành phá hủy các hầm, lò khai thác vàng trái phép", văn bản phúc đáp của Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Bộ Quốc phòng cũng giao Quân khu 5 chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam về việc sử dụng lực lượng, vật chất nổ (thuốc nổ), phương án tham gia phá, dỡ hầm, lò khai thác vàng trái phép; quá trình triển khai, thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Một địa điểm khai thác vàng trái phép ở Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Văn Hồng - Giám đốc Vườn Quốc gia Sông Thanh - cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch liên quan đến sự việc phá hủy các hầm, lò khai thác vàng trái phép trong Vườn Quốc gia Sông Thanh gửi UBND tỉnh Quảng Nam vào chiều 18/5.

"Chúng tôi đang chờ tổng hợp của quân sự, công an, biên phòng và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xin ý kiến của Quân khu 5. Việc đánh sập là do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện, còn công tác chốt chặn, bảo vệ thì công an, biên phòng và Vườn Quốc gia Sông Thanh phụ trách, đồng thời tuyên truyền xuống các xã thôn để người dân nắm thông tin này", ông Hồng cho hay.

Vào đầu năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Trong tháng 3 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra thực địa tại các điểm khai thác vàng trái phép ở Vườn Quốc gia Sông Thanh và xác định có hàng chục hầm vàng trái phép được đào nối chằng chịt ngay dưới lòng đất thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Dự kiến ban đầu trong tháng 4/2021, tỉnh Quảng Nam có đề nghị Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành đánh sập các hầm vàng này; tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan nên việc đánh sập các hầm vàng hiện vẫn chưa thực hiện.

Công Bính