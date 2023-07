Bổ nhiệm, biệt phái Phó Giám đốc Công an tỉnh đến công tác tại UBKT Tỉnh ủy

Chiều 14/7, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam công bố và trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đến Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam).

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi), Trưởng Công an huyện Thanh Liêm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Ông Dũng cũng công bố và trao Quyết định biệt phái công khai có thời hạn đối với Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến nhận công tác tại UBKT Tỉnh ủy Hà Nam, kể từ ngày 15/7.

Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam gửi lời chúc mừng Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn.

Ông mong rằng trên cương vị công tác mới, trọng trách mới Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, kinh nghiệm, sớm tiếp nhận và bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể UBKT Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng...

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn hứa trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…