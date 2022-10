Bộ Ngoại giao nói về việc nhiều cán bộ bị khởi tố ở vụ chuyến bay giải cứu

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 6/10, báo giới đặt câu hỏi về quan điểm của cơ quan này trong vụ việc nhiều cán bộ bị khởi tố liên quan đến các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài, gần nhất là ông Nguyễn Hồng Hà - nguyên cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản và bà Nguyễn Lê Ngọc Anh - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Liệu có những kẽ hở trong quản lý cán bộ hay không?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngày 4/10, Bộ Công an đã thông tin về vụ việc phóng viên nêu câu hỏi. Tuy nhiên từ trước đó, Bộ Ngoại giao đã đình chỉ công tác của các cá nhân liên quan để phục vụ quá trình điều tra.

Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bà Lê Thị Thu Hằng trả lời tại cuộc họp báo (Ảnh: Q.N).

"Quan điểm nhất quán của Bộ Ngoại giao là tất cả cán bộ ngoại giao đều phải tuân thủ nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách và quy định của nhà nước. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm"- bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, nhân viên; đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình xử lý công việc, bảo đảm quy trình chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân; đồng thời thực hiện nghiêm túc đầy đủ công tác kiểm tra, thanh tra theo quy định của Đảng và Nhà nước.

"Chúng tôi cũng quán triệt đến từng đơn vị, từng cán bộ, nhân viên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ đối với cán bộ, nhân viên. Động viên các cán bộ nhân viên giữ vững truyền thống ngành ngoại giao, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó"- bà Hằng cho hay.

Như Dân trí thông tin, chiều 4/10, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra thông báo về việc quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành phố.

Cụ thể, 3 bị can vừa bị khởi tố là ông Nguyễn Hồng Hà (58 tuổi), nguyên cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, về tội "Nhận hối lộ"; bà Nguyễn Lê Ngọc Anh (34 tuổi), nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; ông Hoàng Anh Kiếm (44 tuổi), nghề nghiệp tự do, về tội "Đưa hối lộ".

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với 3 bị can.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 22 người bị khởi tố sau 8 tháng công an vào cuộc điều tra vụ án liên quan đến các chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan.

Riêng tại Bộ Ngoại giao, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố Thứ trưởng Tô Anh Dũng; Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan; Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng; Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự Lê Tuấn Anh và Phó trưởng Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự Lưu Tuấn Dũng.

Theo Bộ Công an, chương trình "giải cứu" công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch Covid-19 được thực hiện từ tháng 12/2020. Tổ công tác liên ngành (gồm 5 Bộ: Ngoại giao, Công an, GTVT, Y tế và Quốc phòng) đã tổ chức gần 2.000 chuyến trong thời gian đó.

Điều tra ban đầu cho thấy có những chuyến bay "giải cứu" thu lợi vài tỷ đồng. Số tiền tiêu cực, theo đó, có thể tới hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.