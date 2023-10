Bờ kè biển Cửa Đại nguy cơ "vỡ trận" vì sóng lớn

Ngày 14/10, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam phát đi thông báo về tình hình mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ qua. Cụ thể, tổng lượng mưa từ 7h ngày 13/10 đến 7h ngày 14/10 phổ biến 70-200mm.

Tại TP Hội An, mưa to kèm sóng lớn khiến bờ biển thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An bị sạt lở nghiêm trọng.

Mưa to kèm sóng lớn liên tục công phá, đã gây sạt lở tại bãi biển Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An sáng 14/10 (Ảnh: Ngô Linh).

Nước biển ăn sâu vào trong khu dân cư hơn 15m, công phá đoạn kè chắn sóng làm bằng tre cùng hàng trăm bao cát.

Tại đây, đoạn kè mềm được gia cố bằng bao tải cát lớn của anh em ông Lê Văn Biết (67 tuổi, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An) cũng bị sóng ăn vào tạo nên các lỗ hổng, có nguy cơ vỡ kè bất cứ lúc nào.

Kè biển Cửa Đại có nguy cơ "vỡ trận" vì sóng công phá (Video: Ngô Linh).

Ông Biết cho hay tháng 9 vừa qua, anh em ông đã vay 500 triệu đồng để mua bao tải cát lớn, chuyên dùng làm kè mềm chắn sóng để bảo vệ đoạn bờ biển trước nhà. Tuy nhiên, chỉ mới hai ngày mưa to liên tiếp cùng sóng lớn mà bao tải cát đã khó trụ nổi.

Trước đây, bờ biển cách nhà ông hơn 100m, nhưng qua từng năm sóng ngoạm sâu vào đất liền, giờ bờ biển chỉ cách nhà ông chừng 10m. Đặc biệt, từ sau khi đê ngầm chắn sóng được xây dựng tại bãi biển Cửa Đại, điểm sạt lở mở rộng về phía khu vực phường Cẩm An và ngày càng nghiêm trọng.

Dãy bờ kè mềm của anh em ông Lê Văn Biết được đầu tư 500 triệu đồng cũng khó chống đỡ nổi sóng lớn (Ảnh: Ngô Linh).

"Mình phải tự cứu lấy mình thôi, nếu không làm kè sẽ mất nhà, mất thêm đất. Người dân ở đây hy vọng chính quyền nhanh chóng làm đê ngầm chắn sóng như khu vực Cửa Đại, bởi chỉ cần qua vài lần mưa bão nữa thôi khu vực này có nguy cơ biến mất", ông Biết lo lắng nói.

Bị sóng lớn công phá, anh em ông Lê Văn Biết phải luôn túc trực canh nhà (Ảnh: Ngô Linh).

Ngay cạnh nhà ông Biết là dãy nhà ven biển của 5 anh em ông Nguyễn Văn Phụng bị sóng biển đánh sập từ cách đây 3 năm, hiện tại cũng đang bị đặt trong tình trạng báo động bởi khu vực này có khả năng bị nước biển "nuốt chửng".

Đoạn bờ biển được gia cố bằng cọc tre và bao cát tại bãi biển Tân Thành, phường Cẩm An cũng bị sóng đánh tan hoang (Ảnh: Ngô Linh).

Dãy nhà ven biển của anh em ông Nguyễn Văn Phụng cũng đã bị sóng đánh sập (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ông Phụng, mỗi năm ông phải bỏ 100-300 triệu đồng để làm và gia cố kè chắn sóng bằng đá. Hiện nay, trong dãy 4 ngôi nhà chỉ còn 1 căn ở được khu vực phòng khách, còn lại đã bị đánh sập từ lâu. Gia đình ông làm kè cũng để bảo vệ bờ biển tránh ăn sâu thêm vào đất liền.