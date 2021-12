Bộ GTVT nới quy định với hành khách bay từ TPHCM, Cần Thơ

Dân trí Ngày 27/12, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành quyết định mới, cho phép hành khách đi máy bay từ TPHCM và Cần Thơ không cần phải có giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

Không cần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Quyết định 2233 vừa ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Bộ GTVT quy định hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ.

Bộ GTVT yêu cầu hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-Covid, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo. Đặc biệt, hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác…

Trước đó, theo quyết định 1840, hành khách ở vùng dịch cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa) hoặc hành khách khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, Cần Thơ phải có xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay.

Theo quy định mới nhất của Bộ GTVT, hành khách bay từ TPHCM và Cần Thơ sẽ không cần xét nghiệm âm tính trong 72 giờ khi đi máy bay.

Quyết định mới của Bộ GTVT, cho phép tăng tần suất khai thác trên các đường bay nội địa từ 29/12 đến hết ngày 16/2/2022, chia 2 giai đoạn từ 29/12 đến 18/1/2022 và từ 19/1/2022 đến 16/2/2022.

Cụ thể, đường bay Hà Nội - TPHCM sẽ tăng lên 25 chuyến khứ hồi/ngày giai đoạn 29/12 đến 18/1/2022 và 52 chuyến khứ hồi/ngày từ 19/1/2022 đến 16/2/2022.

Chặng bay khác như TPHCM - Đà Nẵng tăng tương ứng 20 chuyến khứ hồi/ngày và 27 chuyến khứ hồi/ngày.

Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng tăng 20 chuyến/khứ hồi/ngày cả 2 giai đoạn; đường bay TPHCM - Hải Phòng/Nghệ An/Thanh Hóa tăng tương ứng 9 chuyến khứ hồi và 14 chuyến khứ hồi/ngày; đường bay Hà Nội, TPHCM đi, đến Phú Quốc, Khánh Hòa tăng tương ứng 14 chuyến khứ hồi và 27 chuyến khứ hồi; đường bay TP.HCM - Bình Định tăng tương ứng 9 chuyến khứ hồi và 18 chuyến khứ hồi/ngày. Các đường bay khác tổng cộng 9 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay.

Bộ GTVT cũng giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi tình hình thị trường, diễn biến dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất, báo cáo bộ điều chỉnh tần suất trên các đường bay trong dịp tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2022 (nếu cần thiết) trước ngày 13/1/2022. Trường hợp điều chỉnh kế hoạch khai thác, Bộ GTVT sẽ ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung hoặc văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện.

Kiểm soát chặt biến chủng mới Omicron

Ngày 27/12, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình khẩn trương triển khai và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Các đơn vị cần nghiên cứu, tăng cường triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, thực chất vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng gia đình nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị, gia đình và toàn xã hội trước nguy cơ tái bùng phát trên diện rộng trong điều kiện thời tiết cuối năm và biến chủng Omicron.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn tại các cảng hàng không, có kế hoạch bố trí nguồn nhân lực phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 cũng như nâng cao ý thức tự giác chấp hành các biện pháp y tế phòng, chống dịch bệnh của nhân viên hàng không và các đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng không.

Cục Hàng không cũng chỉ đạo các Cảng vụ hàng không nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đồng thời triển khai các nội dung trên đến tất cả các hãng hàng không nước ngoài và các đơn vị đang hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay

Châu Như Quỳnh