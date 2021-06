Bộ đội Biên phòng An Giang tặng vật tư y tế phòng, chống dịch cho Campuchia

Dân trí Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang vừa tổ chức trao tiền, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của hai tỉnh Takeo, Kandal, Vương quốc Campuchia.

Ngày 9/6, tại vạch phân giới cầu Long Bình - Chrey Thom (Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình) và Cột mốc 275 Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (Việt Nam) đã tổ chức trao tiền, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của hai tỉnh Takeo, Kandal, Vương quốc Campuchia.

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, chia sẻ khó khăn với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía đối diện của hai tỉnh Takeo và Kandal, Vương quốc Campuchia, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã trao tặng Ty Công an, Tiểu khu Quân sự, Bộ Chỉ huy Hiến binh, Trung đoàn Biên phòng 601 và nhiều đơn vị khác một số vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 gồm: 4.200 khẩu trang y tế, 4.200 chai gel rửa tay sát khuẩn, 12 thùng thuốc tân dược và 810 triệu đồng tiền mặt.

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã trao tặng nhu yếu phẩm lực lượng Tiểu khu Quân sự tỉnh Tà Keo, vương quốc Campuchia.

Tổng số hàng hóa và tiền mặt trị giá gần 2 tỷ đồng, được trích từ nguồn kinh phí đối ngoại của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Tại buổi trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, hai bên đã cùng trao đổi nhanh thông tin về tình hình, diễn biến của dịch bệnh ở từng địa phương; đồng thời, thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác trao đổi thông tin và tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

Thay mặt các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của hai tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia), Trung tướng Sóc Som Nang, Giám đốc Công an tỉnh Takeo đã gửi lời cảm ơn, sự quan tâm, hỗ trợ quý báu, kịp thời cả về vật chất và tinh thần của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói riêng, tỉnh An Giang nói chung.

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP An Giang trao tiền mặt cho lực lượng Hiến Binh tỉnh Tà Keo, vương quốc Campuchia.

Trung tướng Sóc Som Nang khẳng định, thời gian qua các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của hai tỉnh Takeo, Kandal và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện các nhiệm vụ trên tinh thần đoàn kết, gắn bó, hữu nghị.

Hy vọng, thời gian tới, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đoàn kết để sớm đẩy lùi được đại dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 ở Campuchia đang diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Bộ đội biên phòng Việt Nam với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia; đồng thời chia sẻ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch với các đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Toàn tuyến biên giới tỉnh An Giang giáp Vương quốc Campuchia dài gần 100 km, đang được Biên phòng, quân sự, công an duy trì 202 tổ, chốt, thường xuyên liên lạc, trao đổi, phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước bạn, chống xâm nhập biên giới trái phép để phòng chống dịch Covid-19.

Minh Anh