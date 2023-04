Bộ Công an tiếp tục điều động lực lượng hỗ trợ đăng kiểm tại Hà Nội, TPHCM

Chiều 11/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ kiểm định viên lực lượng CSGT tăng cường, hỗ trợ công tác đăng kiểm xe cơ giới dân sự tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội và TPHCM.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Duy Hoàng).

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT; Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT; đại diện lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Cục CSGT và cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ kiểm định lần này.

Theo Cục CSGT, sau khi có ý kiến của đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường lực lượng CSGT để hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện, giảm ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm, Cục CSGT đã rà soát, điều động 167 cán bộ, chiến sĩ đang làm công tác kiểm định xe trong lực lượng công an nhân dân tham gia lớp tập huấn, công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Lực lượng CSGT hỗ trợ đăng kiểm phương tiện (Ảnh: Trần Thanh).

Cục CSGT cho biết, trong đợt 1 đã có 50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công tác kiểm định tại các 9 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và 9 trung tâm đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh. Đến nay, sau gần một tháng tăng cường, lực lượng CSGT đã hỗ trợ kiểm định cho gần 52.000 phương tiện.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Duy Hoàng).

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đánh giá, trong một tháng vừa qua, lực lượng CSGT đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Số lượng xe được kiểm định trong ngày tăng cao, góp phần giảm ùn tắc phương tiện đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm, được người dân, dư luận đồng tình ủng hộ, đánh giá cao nỗ lực của lực lượng CSGT.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT. Ông An cho biết, việc hỗ trợ của CSGT đã góp phần giảm ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và TPHCM.

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Duy Hoàng).

Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam mong muốn thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm để kịp thời giải quyết khó khăn cho người dân, và giúp cho lực lượng đăng kiểm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian này.

Cũng tại hội nghị, Cục CSGT đã trao tặng giấy khen cho 54 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong thời gian qua. Theo Cục CSGT, trong thời gian tới, từ ngày 12/4, 50 cán bộ, chiến sĩ CSGT sẽ tiếp tục tăng cường, luân chuyển, thay thế 50 cán bộ tăng cường ở đợt 1, cho các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và TPHCM.