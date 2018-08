Bộ Công an nói gì về việc điều tra vụ án “chiếm đoạt con dấu” kéo dài 13 năm ở Hà Nội?

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều qua (30/8), báo chí đặt câu hỏi với lãnh đạo Bộ Công an xung quanh kết quả điều tra, giải quyết tố cáo của một số cổ đông Công ty cổ phần Hữu Nghị (Hà Nội) về vụ án “chiếm đoạt con dấu” xảy ra cách đây gần 13 năm. Vì sao nhiều lần Thủ tướng chỉ đạo nhưng vụ việc này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm?

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, vụ việc này xảy ra từ năm 2005. Sau khi có quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội), Công an Hà Nội đã trả con dấu lại cho bà Nguyễn Thị Bích Lan - Chủ tịch HĐQT mới của Công ty cổ phần Hữu Nghị.

Sau đó, bà Mai Thị Khánh - Chủ tịch HĐQT cũ của Công ty cổ phần Hữu Nghị đã có đơn thư gửi Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân khiếu nại về việc cơ quan công an khởi tố vụ án chiếm đoạt con dấu trái pháp luật và yêu cầu đình chỉ điều tra vụ án.

“Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Hà Nội làm hết sức nghiêm túc. Chúng tôi sẽ sớm có kết quả báo cáo Thủ tướng và thông báo đến Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân"- Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định.

Như Dân trí đã liên tục phản ánh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhận được văn bản của Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chuyển phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân- Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội - liên quan đến việc giải quyết tố cáo của một số cổ đông Công ty Cổ phần Hữu Nghị Hà Nội về vụ án “Chiếm đoạt con dấu”.

Đây là vụ việc mà Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo, giao Bộ Công an kiểm tra, kết luận, có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng đến nay Bộ Công an chưa có báo cáo kết quả thực hiện.

Vì vậy, Bộ Công an nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chưa chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng về việc kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo của một số cổ đông của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Hà Nội.

Đầu tháng 8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an trực tiếp kiểm tra, kết luận việc Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án Chiếm đoạt con dấu” và các nội dung tố cáo khác của một số cổ đông của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Hà Nội, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/9/2018. Đồng thời chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vướng vào 2 vụ án và đang đòi bồi thường oan sai 5 tỷ đồng

Hiện nay 17 người dân - nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Hữu Nghị (trụ sở 23 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn liên tục gửi đơn thư cầu cứu tới Thủ tướng và các cơ quan liên quan đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc mua bán, thâu tóm cổ phần bất thường xảy ra ở công ty này từ 13 năm trước.

Theo văn bản của luật sư Trương Xuân Tám (Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) gửi Thủ tướng trước đó, bà Mai Thị Khánh - nguyên Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị là một Đảng viên, doanh nhân giỏi trước khi vướng vào vòng lao lý do 2 vụ án trái pháp luật, tước mất quyền sở hữu tài sản và quyền kinh doanh hợp pháp.

Bà Mai Thị Khánh trong một phiên toà năm 2011.

Ngày 18/4/2014 Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã có quyết định giám đốc thẩm, tuyên huỷ các văn bản trái pháp luật trước đây và yêu cầu Toà phúc thẩm phải đình chỉ vụ án “Trộm cắp tài sản” (cước viễn thông quốc tế) kéo dài gần 14 năm. Nhưng 8 tháng sau bà Mai Thị Khánh mới được đình chỉ, được minh oan và thoát khỏi vòng lao lý của vụ này.

Năm 2017, bà Mai Thị Khánh đã có văn bản đề nghị TAND TP Hà Nội bồi thường thiệt hại về kinh tế và tổn thất tinh thần với tổng số tiền 5 tỷ đồng cho quãng thời gian hơn 5.000 ngày kể từ khi bị khởi tố bị can (ngày 21/3/2001) đến ngày 26/12/2014 khi được Toà phúc thẩm TAND Tối cao tuyên đình chỉ vụ án trộm cắp viễn thông.

Vụ án thứ hai mà bà Khánh vướng vào là vụ chiếm đoạt con dấu do PC14 Công an TP Hà Nội khởi tố ngày 3/11/2005. Sau quyết định khởi tố là lệnh khám xét khẩn cấp phòng làm việc của bà Mai Thị Khánh- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị để thu con dấu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng tất cả hồ sơ, tư cách pháp nhân đem về cất giữ tại PC14 trong 5 tháng, buộc công ty dừng hoạt động. Mặc dù thời điểm đó con dấu không có ai chiếm đoạt mà vẫn được bà Khánh quản lý, sử dụng tại văn phòng công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp.

Sau đó, PC14 Hà Nội đã mở niêm phong và lại trao trả con dấu cho cá nhân khác trong Công ty cổ phần Hữu Nghị; đến ngày 2/6/2006 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho nhóm cổ đông này.

Chính vì thế, từ đó đến nay bà Mai Thị Khánh và các thành viên HĐQT hợp pháp của Công ty cổ phần Hữu Nghị - đồng thời là các cổ đông lớn sở hữu hơn 70% vốn điều lệ công ty - đã bị nhóm cổ đông trên đẩy ra khỏi doanh nghiệp, dùng con dấu để xác nhận mua bán trái phép cổ phần, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thế Kha