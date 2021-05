Bộ Công an: Hơn 84.000 điểm bỏ phiếu được đảm bảo an toàn

Dân trí Bộ Công an cho biết, tính đến chiều 23/5, tình hình an ninh trật tự tại hơn 84.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước được giữ vững, chấp hành pháp luật về bầu cử được bảo đảm.

Theo Bộ Công an, tính đến chiều 23/5, với sự quyết tâm, dành toàn lực cho công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng Công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, người dân tại các địa phương trong cả nước đã đi bầu cử trong không khí thực sự bình yên, phấn khởi, vui tươi, an toàn.

Lực lượng Công an bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm bầu cử.

Tại hơn 84.000 điểm bỏ phiếu, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai lực lượng rất chặt chẽ, nhiều vòng tuyến, với sự phân công cụ thể, rõ trách nhiệm đến từng cán bộ, chiến sĩ cùng với cơ chế phối hợp thống nhất, đồng bộ và liên hoàn, sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự (ANTT). Đến chiều cùng ngày, tình hình ANTT tại các khu vực bỏ phiếu được giữ vững, chấp hành pháp luật về bầu cử được bảo đảm; công tác bảo vệ các hòm phiếu phụ phục vụ cử tri là người già yếu, ốm đau, khuyết tật, người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang bị cách ly xã hội tập trung tại các cơ sở điều trị Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, theo đúng quy định, bảo đảm an ninh, an toàn.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trả lời báo chí.

Về công tác này, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho biết, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, trọng tâm là ngày bầu cử, công tác bảo đảm ANTT đã được triển khai rất chủ động, từ sớm, trên tất cả các mặt công tác. Đến thời điểm hiện tại, tình hình ANTT trên cả nước được giữ vững ổn định, cử tri cả nước đã tích cực, nô nức đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử, nhiều nơi đã cơ bản hoàn thành công tác bầu cử. Không để xảy ra các hoạt động tụ tập đông người gây mất ANTT hoặc phần tử xấu cản trở hoạt động đi bầu cử của cử tri, không xảy ra ùn tắc giao thông, sự cố cháy nổ ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, sau lễ khai mạc bầu cử, trên không gian mạng phát hiện một số hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc cuộc bầu cử, kích động người dân không đi bầu cử; lực lượng Công an đã kịp thời xử lý các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, đăng tải, tán phát thông tin xấu độc, chống phá bầu cử.

Song song với công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử, lực lượng Công an đã tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Từ đầu năm 2021 đến hết quý I/2021, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 217 vụ/1.441 người nhập cảnh trái phép. Trong ngày bầu cử, sắc phục Công an nhân dân đã có mặt trong mỗi chốt kiểm tra phòng dịch, các khu cách ly phong tỏa, trên tuyến biên giới phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, đã thực sự trở thành điểm tựa tinh thần của người dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết thêm, tại các khu vực cách ly tập trung, để đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chính quyền các địa phương khu vực cách ly đã gửi phiếu bầu cử về cho địa phương để xác nhận, lên danh sách và chuyển vào khu cách ly để người dân có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Thời gian bỏ phiếu cũng được rải đều các khung giờ trong ngày để tránh tập trung đông người cùng thời điểm. Lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp tốt với Ủy ban bầu cử địa phương, lực lượng Quân đội, Y tế vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch vừa làm tốt công tác bảo vệ từng hòm phiếu, từng lá phiếu theo quy định của pháp luật.

Các cử tri tại tất cả các trại tạm giam, nhà tạm giữ Công an các địa phương đã được lực lượng Công an tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân của mình trong ngày bầu cử.

Ông Xô cho biết thêm, cùng với cử tri trong cả nước, các cử tri tại tất cả các trại tạm giam, nhà tạm giữ Công an các địa phương cũng đã được lực lượng công an tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân của mình trong ngày bầu cử. Để tổ chức cho những người bị tạm giam, tạm giữ bầu cử, từ nhiều ngày trước, các trại tạm giam, tạm giữ đã hoàn tất rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn quyền công dân để tham gia bầu cử; đồng thời niêm yết danh sách các ứng viên tại buồng giam để các bị can nghiên cứu thực hiện quyền được bầu bỏ phiếu của mình.

Nguyễn Dương