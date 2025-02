Bộ Công an: Công tác chuyển giao MobiFone đảm bảo không xảy ra tham nhũng

Ngày 28/2, Bộ Công an và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ bàn giao Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Theo Bộ Công an, ngay sau khi Bộ Chính trị có chủ trương chuyển giao Tổng công ty Viễn thông MobiFone về Bộ Công an, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với MobiFone triển khai các hoạt động phục vụ công tác chuyển giao, tiếp nhận.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm và ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ký biên bản bàn giao (Ảnh: Bộ Công an).

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng với các cơ quan chức năng của Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã cùng nhau thống nhất các nội dung liên quan để báo cáo lãnh đạo 2 bên, quyết định tổ chức ký bàn giao nguyên trạng Tổng công ty Viễn thông MobiFone về Bộ Công an quản lý.

Công tác này, theo Bộ Công an, đảm bảo hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm và vi phạm pháp luật trong quá trình chuyển giao; đồng thời đảm bảo tính liên tục, không ảnh hưởng, gián đoạn trong hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ảnh: Bộ Công an).

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhấn mạnh việc chuyển giao là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình mới trong công tác quản lý phát triển của MobiFone, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh thông tin và phát huy tối đa tiềm năng của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, đề nghị ngay sau hôm nay, các cán bộ trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone cần xác định một tâm thế, động lực, quyết tâm chính trị mới, cao hơn, khẩn trương phối hợp với các cục nghiệp vụ triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm (Ảnh: Bộ Công an).

Trong đó, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị khẩn trương ổn định tổ chức sau khi được kiện toàn, phân công rõ trách nhiệm của từng người trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc để triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra một cách bình thường, liên tục, không bị gián đoạn.

Theo Trung tướng Lâm, về lâu dài, MobiFone cần xây dựng một Chiến lược kinh doanh có tầm nhìn, quy hoạch một cách tổng thể, bài bản hơn, phát triển, phát huy thế mạnh, lợi thế sẵn có, tranh thủ, ứng dụng thành tựu tiên tiến trên thế giới để phục vụ hoạt động kinh doanh.