Bình Dương sẽ đấu giá 10 khu đất vàng

Ngày 5/9, theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương, trong năm 2024 tỉnh sẽ thực hiện đấu giá 10 khu đất với tổng diện tích 8,3ha. Trong đó, 3 khu đất tại TP Thủ Dầu Một, 2 khu đất tại TP Dĩ An, 2 khu đất tại TP Thuận An, 2 khu đất tại huyện Dầu Tiếng và một khu đất tại TP Bến Cát.

Cụ thể, khu đất Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (0,26ha) tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một; khu đất Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Tấn Lợi (0,81ha) tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một; khu đất Thanh tra Sở Xây dựng (0,04ha) tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một.

Khu đất Cục Hải quan Bình Dương rộng 0,26ha sẽ được đấu giá trong năm 2024 (Ảnh: Phạm Diện).

Khu đất Tổng công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (2,98ha), TP Dĩ An và khu đất Trường Mầm non Châu Thới (0,41ha) tại phường Bình An, TP Dĩ An. Khu đất Công ty Sobexco (2,35ha) tại TP Dĩ An và 2 khu đất của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (564m2) tại TP Thuận An.

Khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng (0,82ha) và khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng - phía sau công an huyện (0,61ha) tại thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.

Dự kiến Bình Dương thực hiện các thủ tục và tổ chức cuộc đấu giá 10 khu đất trong quý IV/2024.

Trước đó, ngày 20/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030 đã có cuộc họp triển khai thực hiện đề án.

Theo đó, thiết lập quỹ đất từ 5 nguồn (đất thu hồi giao tổ chức phát triển quỹ đất quản lý; đất trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đất công do địa phương quản lý; đất doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, quản lý sắp xếp lại thu hồi; đất có nguồn gốc cá nhân, tổ chức đang sử dụng dự kiến thu hồi theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại dịch vụ, logistic...).

Tổng quỹ đất gồm 113 khu đất với tổng diện tích 22.152ha. Trong đó, thực hiện đấu giá (quyền sử dụng đất, tài sản công) 38 khu đất, có tổng diện tích 392ha.

Năm 2025, tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện đấu giá 17 khu đất với tổng diện tích 331,6ha; giai đoạn 2026-2030, thực hiện đấu giá 11 khu đất với tổng diện tích 52,2ha.