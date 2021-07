Bình Dương: Lấy mẫu xét nghiệm một triệu người ở khu vực có nguy cơ cao

Dân trí Khoảng một triệu người tại khu vực có nguy cơ cao sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm Covid-19 để chủ động phòng chống dịch.

Tỉnh Bình Dương đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho một triệu người ở các khu vực có nguy cơ cao.

Ngày 2/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà đã ký ban hành kế hoạch lấy mẫu tầm soát cộng đồng, xét nghiệm sàng lọc diện rộng Covid-19 bằng phương pháp Realtime-PCR cho người dân tại các địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh. Dự kiến thời gian người dân lấy mẫu từ 14h hàng ngày.

Việc lấy mẫu được kỳ vọng phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm Covid-19, chủ động phòng, chống dịch, giúp đánh giá mức độ tiềm ẩn của các F0 đang tồn tại trong cộng đồng dân cư, từ đó đề ra các biện pháp dập tắt dịch, không để dịch lan rộng.

Đối tượng lấy mẫu là người dân sinh sống trong các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng, như: Công nhân ở nhà trọ, người dân sinh sống xung quanh khu vực nhà trọ, người buôn bán ở các chợ hoặc hàng quán xung quanh các khu nhà trọ, khu vực bến xe có tần suất tụ tập đông người hàng ngày.

Mỗi ngày các địa điểm sẽ lấy mẫu từ 350 - 400 người, dự kiến một triệu người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu tại 24 xã, phường. Cụ thể: 3 phường của TP Thủ Dầu Một (Phú Hòa, Hòa Phú, Phú Tân); 4 phường của TP Thuận An (Bình Chuẩn, Bình Hòa, An Phú, Thuận Giao); 5 phường của thị xã Tân Uyên (Tân Phước Khánh, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Khánh Bình); 5 xã, phường của thị xã Bến Cát (Tân Định, Thới Hòa, Hòa Lợi, An Tây, Mỹ Phước) và toàn bộ các phường của TP Dĩ An.

Có khoảng 450 đội lấy mẫu được phân bổ về các điểm.

UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Y tế huy động lực lượng trên toàn địa bàn (cả y tế ngoài công lập) và lực lượng sinh viên tình nguyện tham gia, thành lập 450 đội lấy mẫu phân bổ đến các địa phương.

Đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến tối 1/7, Bình Dương ghi nhận 497 dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Trung Kiên