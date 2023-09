Bình Dương kiểm tra tất cả chung cư, có 3 nơi vi phạm phòng cháy chữa cháy

Ngày 14/9, Trung tá Nguyễn Văn Tùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bình Dương - cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra toàn bộ các chung cư đang hoạt động liên quan đến vấn đề PCCC ở Bình Dương.

Bình Dương hiện có 53 chung cư đang hoạt động. Trong đó, TP Thủ Dầu Một có 21 chung cư, TP Dĩ An 23 chung cư, TP Thuận An 9 chung cư.

Chung cư An Bình ở phường An Bình, TP Dĩ An, hoạt động từ năm 2009 là chung cư lâu đời nhất Bình Dương.

Cán bộ PCCC hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi có hỏa hoạn cho các gia đình và trẻ em tại các chung cư (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 3 chung cư vi phạm và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Các lỗi vi phạm gồm: Không duy trì việc bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định của pháp luật; không tự kiểm tra an toàn PCCC&CNCH; không xây dựng phương án chữa cháy, phương án CNCH và đưa hạng mục công trình, vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Lực lượng PCCC Công an Bình Dương diễn tập chữa cháy và cứu người bị nạn ở chung cư (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Trung tá Tùng, ngoài việc kiểm tra và xử phạt nếu có vi phạm, lực lượng PCCC đã thành lập 3 nhóm zalo chung cư tại 3 địa phương có chung cư đang hoạt động. Việc này nhằm chia sẻ các văn bản, quy định PCCC cho các cư dân kịp thời nắm được thông tin và thực hiện tốt về việc PCCC cũng như thoát hiểm khi xảy ra sự cố hỏa hoạn.

Nhờ thực hiện các biện pháp an toàn PCCC nên hơn 60% vụ cháy xảy ra đã được lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng PCCC hướng dẫn người dân chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Bình Dương cũng đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở, thực tập phương án chữa cháy cơ sở; tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC tại 53/53 chung cư. Tất cả đều thực hiện đảm bảo, đạt 100%.

Ngoài ra, Bình Dương đã xây dựng mô hình "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy". Để thực hiện mô hình này, hàng năm, Ban điều hành (hoặc quản lý khu dân cư) có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy" và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư "An toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy".