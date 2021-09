Bình Dương bắt đầu tiêm một triệu liều vắc xin Vero Cell

Dân trí Ngày 2/9, Bình Dương bắt đầu triển khai tiêm một triệu liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm cho người dân TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Đây là số vắc xin do TPHCM chia sẻ.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vắc xin vào sáng 2/9 tại Bình Dương.

Theo ghi nhận, rất đông người dân đã về tại các điểm tiêm để thực hiện việc khám sàng lọc và xếp hàng chờ đến lượt tiêm.

Tại điểm tiêm ở Trung tâm văn hóa phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) có hàng trăm người được tiêm chủng. Các địa điểm tiêm khác như chung cư Phú Hòa 1 (phường Phú Hòa), phường Tân An (TP Thủ Dầu Một), khu phố Nội Hóa 1 (phường Bình An, TP Dĩ An), điểm tiêm tại Công ty Glory Oceanic (thị xã Tân Uyên) rất nhiều người đến tiêm vắc xin Vero Cell.

Tất cả điểm tiêm đều có trạm y tế lưu động và có tình nguyện viên hỗ trợ nhập liệu lên hệ thống tiêm chủng quốc gia và cấp giấy chứng nhận tiêm chủng cho người dân.

Người dân được tư vấn kỹ.

Vắc xin được triển khai tiêm đồng loạt tại TP Dĩ An, Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên vào sáng 2/9

Ông Nguyễn Thế Anh (ngụ phường Tân Bình, TP Dĩ An) cho biết: "Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, số ca mắc liên tục tăng cao thì việc được tiêm vắc xin sớm là một biện pháp phòng dịch tốt nhất, giờ có vắc xin để tiêm phòng là tốt rồi".

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng lãnh đạo tỉnh cũng đến kiểm tra công tác tiêm chủng và thăm hỏi, động viên người dân.

Ông Lợi trao đổi: "Tất cả các loại vắc xin mà Bình Dương tổ chức tiêm cho người dân trên địa bàn đều đã được các tổ chức y tế thế giới, cơ quan chức năng của quốc tế và trong nước kiểm định, cho phép lưu hành. Tiêm mũi nào là chắc chắn mũi đó.

Vì vậy, tôi đánh giá rất cao ý thức người dân trong buổi tiêm sáng nay, người dân đã rất tin tưởng và ủng hộ các chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Tôi tin rằng, vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất, vắc xin nào thì cũng phải được cơ quan y tế thẩm định và cấp phép mới tiêm cho người dân".

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (bìa trái) cùng lãnh đạo tỉnh cũng đến kiểm tra công tác tiêm chủng và thăm hỏi, động viên người dân.

Bí thư Bình Dương cũng mong muốn mỗi người dân của Bình Dương được ít nhất một mũi vắc xin để đạt được miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất.

TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương thông tin: "Vắc xin Vero Cell của Sinopharm đã có hàng trăm quốc gia sử dụng. Trước đây, Bình Dương đã triển khai tiêm cho hơn 20.000 công dân Trung Quốc tại các doanh nghiệp bằng vắc xin Vero Cell và đạt kết quả tốt. Qua thống kê, người được tiêm vắc xin khi trở thành F0 rất dễ điều trị và nguy cơ tử vong hầu như không có".

Công nhân của Công ty Glory Oceranic chờ tiêm tại điểm tiêm ở khu phố 1, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Bình Dương mong muốn mỗi người dân của được ít nhất một mũi vắc xin.

Đến ngày 31/8, Bình Dương đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 được khoảng 976.473 liều. Trong đó, 933.223 mũi một và 43.250 mũi 2.

Theo ước tính của UBND tỉnh, nếu chỉ tính riêng vắc xin cho 1,5 triệu người trên 18 tuổi, địa phương cần tới 3,2 triệu liều vắc xin (mỗi người tiêm tối thiểu 2 liều).

Trung Kiên