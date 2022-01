Biên phòng băng rừng bảo vệ mốc biên giới giữa giá lạnh thấu xương

Những ngày tháng Chạp, tiết trời ở vùng đất Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) lạnh như cắt da, cắt thịt. Mặc cho thời tiết lạnh tê tái, hàng ngày, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Bộ Đội biên phòng Nghệ An) dậy từ sáng sớm băng rừng, lội suối để tuần tra khép kín từ mốc biên cương số 443 đến 447.

Theo Thiếu tá Phạm Quang Thuận - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Phúc Sơn, để lên được mốc biên giới, các chiến sĩ đã phải đi bộ, băng rừng, vượt suối…, mất hơn 7 giờ đồng hồ.

"Hành trình di chuyển lên các mốc biên giới rất vất vả dù bất kể vào mùa mưa hay nắng. Mùa mưa thì có cái khổ của mùa mưa, mùa nắng thì có cái khó khăn, gian khổ của mùa nắng. Mỗi chuyến đi, chúng tôi phải vượt núi, băng rừng, trên lưng còn mang thêm thức ăn, súng đạn... mỗi chiến sĩ thường gùi trên mình thêm 30-40kg", Thiếu tá Phạm Quang Thuận chia sẻ.

Vào mùa này, sương mù luôn bao phủ cả núi rừng, gần như không thấy đường đi, người cách nhau khoảng 2-3m là không nhìn thấy nhau. Các chiến sĩ chia nhau những nắm cơm vắt cứng như đá, chia nhau từng manh áo trong những đêm ngủ lại trên đỉnh núi cao khoảng 1.500m so với mực nước biển giữa thời tiết buốt giá.

Cũng theo Thiếu tá Phạm Quang Thuận, mỗi cuộc hành trình tuần tra khép kín mốc 443 đến 447 hiểm nguy lớn nhất là những lúc lội qua vực, vách đá dựng đứng… nếu lỡ sẩy chân một chút là lao xuống vực.

Được biết, cột mốc 443 đến 447 tại cửa khẩu Cao Vều (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) được xác định là cửa khẩu có vị trí chiến lược giao thương, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đây là vị trí tiếp giáp giữa Thông Phi La, huyện Xay-Chăm-Phon, tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào) và xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, 2 bên đã thống nhất mở rộng diện tích, hạ độ cao so với vị trí mốc đã được xác định, nhằm đảm bảo cảnh quan; thống nhất chủ trương được phép xây dựng các công trình phụ trợ trong phạm vi 100m tính từ đường biên giới; xây dựng hệ thống dẫn nước sinh hoạt tại khu vực cửa khẩu.

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An Trần Khánh Thục cho biết, giai đoạn 2016-2021, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Cụ thể, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc, giải quyết tốt các vụ việc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước các hành vi vi phạm pháp luật trong khu vực biên giới, lực lượng chức năng tỉnh đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cũng phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới Lào chủ động, kịp thời thông báo cho nhau những tình hình có liên quan đến biên giới lãnh thổ; phối hợp chính quyền các cấp tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân hai bên biên giới khi gặp khó khăn.