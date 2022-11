Biển Đông có thể hứng áp thấp nhiệt đới vào cuối tuần

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, trong 10 ngày tới có thể xuất hiện một số loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền nước ta.

Cụ thể, khoảng ngày 18 đến 20/11, trên Biển Đông xuất hiện các nhiễu động, có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 70-80% và 20-30% mạnh lên thành bão.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên từ 19-22/11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ (các tỉnh Quảng Trị đến Bình Thuận), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến cả đợt từ 100-300mm, có nơi trên 300mm.

Đầu tuần tới ở miền Trung và Tây Nguyên khả năng có mưa lớn.

Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình, từ ngày 20-25/11 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tại Bắc Bộ hôm nay 18/11, tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm nay đến 19/11, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu lệch đông nên miền Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo sau đó, từ 20-21/11, miền Bắc ít mưa. Từ khoảng ngày 22-23/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp vùng hội tụ gió trên cao nên từ 22-25/11, miền Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.