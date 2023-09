Biển Đông có thể hứng 1-2 cơn bão trong một tháng tới

Ngày 22/9, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nắng ráo cả ngày. Dù đã bước vào giai đoạn cuối tháng 9, khu vực vẫn xuất hiện tình trạng nắng nóng cục bộ khi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 35 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong vòng một tháng tới, nhiệt độ tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Trong khi đó, tổng lượng mưa có xu hướng thiếu hụt 20-30%.

Tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa từ nay đến ngày 20/10 có thể cao hơn 20-30% so với trung bình nhiều năm. Các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực.

Trong thời kỳ ngày 21/9-20/10, Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Các hình thái này có thể ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ, Trung Bộ.

Dù đã bước vào mùa thu, thời tiết Hà Nội vẫn oi nóng (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 22/9 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Có mây, đêm không mưa. Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Một số nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Cục bộ mưa lớn, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.