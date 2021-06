Bí thư TPHCM: Diễn biến bất ngờ đến từ sự chủ quan lơ là của một số cá nhân

Dân trí Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định trong 2 tuần giãn cách xã hội, TPHCM trải qua một số diễn biến bất ngờ. Bất ngờ đó có phần xuất phát từ sự chủ quan, lơ là của một số cá nhân.

Sáng 14/6, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TPHCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhận định, trong 2 tuần giãn cách xã hội, toàn hệ thống chính trị đã tập trung nguồn lực, áp dụng mọi biện pháp với quyết tâm cao nhất phòng chống dịch. Tuy nhiên, những con số thống kê cho thấy diễn biến Covid-19 tại TP còn nhiều điểm đáng lo ngại.

Theo ông Nên, hiện cần thiết kéo dài thời gian giãn cách toàn thành phố tương ứng với một chu kỳ lây nhiễm của biến chủng mới. Dịch bệnh đã âm thầm kéo dài trong cộng đồng, khoảng thời gian giãn cách phải đảm bảo đủ điều kiện an tâm nới lỏng - Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá.

Giãn cách đủ thời gian để an tâm nới lỏng

Điểm lại diễn biến dịch bệnh sau 2 tuần, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng thành phố đã trải qua một số diễn biến bất ngờ. Sự bất ngờ đó có phần xuất phát từ sự chủ quan, lơ là đến từ một số cá nhân.

"Những bất ngờ điển hình như từ một người bán nước lây lan cho rất nhiều người, tạo thành chuỗi lây nhiễm. Từ một nhân viên hành chính lây nhiễm cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, đơn vị tiêu biểu cho tuyến đầu chống dịch. Một cuộc nhậu gây hậu quả cho nhiều gia đình, lây lan cho cả một vùng", Bí thư Thành ủy TPHCM điểm lại.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến bất ngờ trong 2 tuần giãn cách xã hội (Ảnh: Quang Huy).

Theo Bí thư Thành ủy, điểm đáng chú ý nhất của TPHCM là số người tiếp xúc F1, F2 cần cách ly ngày càng tăng, số người lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, ngoài xã hội chưa thống kê hết, số bệnh nhân chuyển nặng nhiều dần. Đặc biệt, còn nhiều chuỗi lây nhiễm của TPHCM chưa rõ nguồn, nhiều trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng, gây khó cho công tác tầm soát, phát hiện.

"Tình hình trên đặt cho chúng ta một thử thách phải tìm ra phương án kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời khôi phục sản xuất kinh doanh để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép", người đứng đầu Đảng bộ TPHCM yêu cầu.

Để giải bài toán trên, thành phố cần áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Bí thư Thành ủy TPHCM gợi ý giải pháp áp dụng Chỉ thị 15 đối với một số nơi còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm và Chỉ thị 19 với khu vực kiểm soát được dịch bệnh.

"Tôi lo thành phố chưa an toàn sau một tuần nữa"

Tại buổi họp, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, cho rằng công tác phòng, chống dịch bệnh của TPHCM chưa đạt mong muốn sau 2 tuần giãn cách xã hội. Dù chuỗi lây nhiễm liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được kiểm soát, nhưng nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng khác đã xuất hiện.

"Tôi nhận định dịch bệnh đã xâm nhập vào TPHCM từ đầu tháng 5 do người dân đi lại, giao tiếp trong kỳ nghỉ lễ. Ngoài ra, chủng virus mới có sự lây lan nhanh và nguy hiểm", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM.

Ông Trương Hòa Bình nhận xét công tác phòng, chống dịch bệnh tại TPHCM dù mang lại những thành công nhất định, nhưng dịch bệnh chưa thật sự được kìm chế, bộc lộ một số phần bất cập. Khi còn ca lây lan trong cộng đồng, thành phố chưa thể an tâm - ông nhấn mạnh.

"Từ tình hình thực tiễn, tôi đồng tình toàn thành phố tiếp tục áp dụng Chỉ thị 15 với thời gian tùy thuộc tình hình thực tế. Nhưng tôi lo rằng, thành phố sẽ chưa an toàn sau một tuần lễ nữa. Việc giãn cách sẽ ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và an sinh, nhưng chúng ta cần làm để đảm bảo an toàn", Phó Thủ tướng thường trực nêu ý kiến.

Trong thời gian tới, ông Trương Hòa Bình yêu cầu thành phố đánh giá kỹ nguyên nhân những trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 để có chỉ đạo, xử lý phù hợp.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị toàn thành phố giãn cách theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần. Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) chuyển từ thực hiện Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15.

"Chúng ta xem xét thêm một tuần tới. Tùy tình hình mà một số khu vực có thể chuyển từ Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 16 hoặc Chỉ thị 19", ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Quang Huy