Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội (Ảnh: Văn Điệp – TTXVN).

Sáng 31/8, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam từ ngày 31/8 đến ngày 2/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đón Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Ảnh: Văn Điệp – TTXVN).

Đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội đón Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Ảnh: Văn Điệp – TTXVN).