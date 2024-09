Bí thư Hà Nội quét đường, dọn cây cùng người dân sau bão

Sáng 14/9, tại Vườn hoa Vạn Xuân (quận Ba Đình), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả cơn bão Yagi.

Phát biểu phát động, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên, các hộ gia đình và nhân dân cùng tham gia dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường, thu dọn cây gãy, đổ; khơi thông cống, rãnh, kênh mương; thu gom rác thải, phun khử trùng phòng, chống dịch bệnh… trong hai ngày 14-15/9.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài (giữa) tham gia vệ sinh cùng nhân dân thành phố (Ảnh: Anh Sơn).

Hưởng ứng lễ phát động, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, đã chỉ đạo triển khai, phân công nhiệm vụ cho 14 tổ công tác hỗ trợ 14 phường thuộc quận cùng chung tay tổng vệ sinh môi trường, khắc phục nhanh nhất những thiệt hại của cơn bão Yagi.

Sau lễ phát động, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã đi kiểm tra tình hình thực hiện tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố và tham gia vệ sinh môi trường cùng người dân quận Hoàn Kiếm trong khuôn viên nhà biệt thự cổ thuộc diện bảo tồn ở số 49, phố Trần Hưng Đạo.

Lãnh đạo TP Hà Nội cùng nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh (Ảnh: Anh Sơn).

Tại quận Đống Đa, ông Trương Minh Quang, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận, cho biết từ 6h30 sáng nay, các phường trên địa bàn quận đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả sau cơn bão Yagi. Người dân tham gia hăng hái, các lãnh đạo quận đều tham gia dọn dẹp vệ sinh cùng nhân dân.

Công nhân môi trường cùng người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn quận Đống Đa (Ảnh: Anh Sơn).

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn thành phố có trên 40.000 cây đổ và gãy cành do bão Yagi. Trong số này, cây xanh đô thị do thành phố quản lý có hơn 13.600 cây, còn lại là cây do các quận, huyện, thị xã quản lý và cây xanh trong các khu đô thị, cơ quan, đơn vị.

Hà Nội dự kiến có thể cứu được khoảng 3.000 cây, trong đó có 100 cây quý hiếm. Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu trước 20/9 phải thu dọn hết cây xanh gãy, đổ để chuyển sang giai đoạn cứu cây; tập trung khôi phục hạ tầng, cải tạo vỉa hè.