Ngày 5/12, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII khai mạc Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, năm 2023, dù tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn song nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả ấn tượng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Doãn Công).

Cụ thể, 18/19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh tiếp tục được đầu tư, xây dựng, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả.

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, có mặt được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nền kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần cải thiện như: hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, giá trị sản xuất nhiều ngành hàng, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư tuy có nhiều nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao; vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm; tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường còn diễn ra nhưng chậm được xử lý dứt điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho hay, kỳ họp lần này có khối lượng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp khá lớn (87 báo cáo, 45 hồ sơ dự thảo nghị quyết). Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023 (Ảnh: Doãn Công).

Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, ông Hồ Quốc Dũng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm giải trình, trả lời rõ những vấn đề đại biểu quan tâm một cách cầu thị, không né tránh, thể hiện tinh thần dám nhận trách nhiệm.

Từ đó đưa ra các cam kết, giải pháp cụ thể trong việc thực hiện, tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh, nhấn mạnh năm 2024 tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 7,5-8%.

Trong đó, tỉnh tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi đối với các thành phần kinh tế.

Tỉnh tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Chú trọng ứng dụng công nghệ số; phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm; quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động văn hóa, thể thao và bảo vệ môi trường; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

"Muốn đạt được mục tiêu trên, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành theo tinh thần làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá", ông Thanh nhấn mạnh thêm.