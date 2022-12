Bí thư Bạc Liêu: Đón Tết với "9 không"

Sáng 13/12, bế mạc kỳ họp thứ 8 cũng là kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh Bạc Liêu, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm "9 không" nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, phát biểu bế mạc kỳ họp HĐND sáng 13/12 (Ảnh: GHY).

Ông Hùng yêu cầu: Không vi phạm chế độ tiêu chuẩn của Đảng, Nhà nước cho các đối tượng và nhân dân được hưởng trong dịp Tết;

Không được để một người dân nào thiếu ăn trong 3 ngày Tết.

Không để thiếu lương thực, thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng và tăng giá;

Không để đứt chuỗi xăng dầu trước, trong và sau Tết.

Không để thiếu thuốc khám, chữa bệnh cho người dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;

Không để xảy ra các loại dịch bệnh trên địa bàn.

Không để tăng tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự, cháy nổ, an ninh trật tự, để người dân đón xuân vui tươi, ấm no, hạnh phúc, tiết kiệm, an toàn.

Không sử dụng ngân sách sai theo quy định;

Không để cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm các quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Bí thư Bạc Liêu yêu cầu không để đứt chuỗi cung ứng xăng, dầu dịp Tết Nguyên đán 2023 (Ảnh minh họa: HH).

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thông qua 21 nghị quyết về thu, chi ngân sách; đầu tư công; chương trình phát triển nhà ở; mức trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội; mức chi thực hiện xây dựng xã hội học tập; mức thu học phí giáo dục;...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, đây là những nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh. Do đó, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

"Sau kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cần tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri bằng hình thức phù hợp. Các đại biểu thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước", ông Hùng đề nghị.