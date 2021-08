Bị phạt vì ra đường không lý do, anh thợ mộc lên mạng vu khống công an

Dân trí Sau khi bị lập biên bản vì ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy tờ xe, anh H. đăng lên mạng thông tin không đúng sự thật rằng bị công an ném giấy tờ.

Ngày 14/8, Công an tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H. (35 tuổi, tạm trú tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành) về hành vi "Lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức".

Với hành vi này, anh H. bị xử phạt 10 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an huyện Châu Thành làm việc với anh H.

Theo cơ quan công an, ngày 13/8, tài khoản facebook có nickname "Đồ gỗ Tây Ninh" có đăng bài viết với nội dung: "Mình ở bờ kênh Tam Hạp. Mình có đi hẻm 24 Suối Muồn, vay tiền bạn mình để sống. Mình có trình bày với các anh như vậy. Mấy anh công an làm đoạn Suối Muồn giữ xe, lập biên bản. Mình không ký, còn ném giấy tờ vào mặt mình, nói không ký biên bản, mai phạt gấp đôi, mình có quay video mà…".

Khi thông tin này lan truyền, Công an huyện Châu Thành đã tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản facebook "Đồ gỗ Tây Ninh" tên là N.D.H., hiện là thợ mộc, tạm trú trên địa bàn xã Thái Bình.

Làm việc với cơ quan công an, anh H. thừa nhận: "Sau buổi làm việc với cơ quan công an, tôi nhận thấy nội dung đăng trên tài khoản facebook cá nhân của tôi lúc 8h sáng ngày 13/8 là sai, không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự lực lượng công an".

Trước đó, sáng 13/8, trên đường tuần tra ở đường 781 (đoạn thuộc ấp Tam Hạp, xã Thái Bình), tổ tuần tra lưu động Công an huyện Châu Thành phát hiện anh H. đang điều khiển xe trên đường nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Xác định lý do anh H. đưa ra là không chính đáng nên tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi ra đường trong trường hợp không cấp thiết.

Anh H. cũng không có giấy phép lái xe nên lực lượng chức năng cũng lập biên bản hành vi này, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định.

Sơn Nhung