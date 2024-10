Bé trai bán vé số phát hiện người đàn ông tử vong ở phòng trọ Bình Dương

Sáng 10/10, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ ở đường Bình Chuẩn 34, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ việc (Ảnh: Phạm Diện).

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 9/10, một bé trai đi bán vé số dạo đã vào xóm trọ để bán vé. Lúc này, bé trai đẩy cửa vào phòng của ông V.V.B. (SN 1978, quê Đồng Tháp) và phát hiện ông B. tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, Công an TP Thuận An đã có mặt để lấy lời khai của nhân chứng, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, ông B. sống cùng một người phụ nữ. Thời điểm người này đi làm, ông B. ở phòng trọ một mình và dẫn đến vụ việc trên.