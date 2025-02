Bé trai 4 tháng tuổi tử vong trong khe thoát hiểm ở Bình Dương

Ngày 19/2, Công an TP Thuận An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân bé trai 4 tháng tuổi tử vong trong khu dân cư Việt Sing.

Khe thoát hiểm - nơi người phụ nữ sinh sống (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 6h30 cùng ngày, ông Q. - quản lý của một khách sạn trên đường DA10, khu dân cư Việt Sing (phường Bình Hòa, TP Thuận An) - đi ra bên hông khách sạn, nơi có khe thoát hiểm rộng hơn 1m (nơi tiếp giáp của 2 căn nhà).

Tại khe thoát hiểm này, có một người phụ nữ ngồi ở đây và nói với ông Q. là con trai của bà đã tử vong, ông Q. đến kiểm tra rồi trình báo công an.

Nhận thông tin, công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Công an có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Người phụ nữ trên tên Thạch Thị H. (36 tuổi, quê Trà Vinh), sống lang thang tại khe thoát hiểm này cùng với con trai khoảng 4 tháng tuổi, và một người đàn ông khác, do cãi nhau nên người đàn ông đã bỏ đi.

Người dân địa phương cho biết, bà H. có biểu hiện không bình thường hay bồng con đi lang thang. Công an đang điều tra vụ việc.