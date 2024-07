Bé trai 39 ngày tuổi ở Nghệ An được cấp thẻ căn cước

Ngày 18/7, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An), sau 4 ngày hoàn tất hồ sơ, công dân Phạm Minh Quân được Bộ Công an cấp thẻ căn cước.

Công dân Phạm Minh Quân được mẹ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ Công an lúc 35 ngày tuổi và chính thức nhận thẻ căn cước khi 39 ngày tuổi. Đây là công dân nhỏ tuổi nhất tại thành phố Vinh được cấp thẻ căn cước tính tới thời điểm này.

Công an thành phố Vinh chúc mừng công dân nhỏ tuổi nhất trên địa bàn được cấp thẻ căn cước (Ảnh: T. Hiếu).

Đại diện Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Vinh cho biết, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo quy định, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước; công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

"Mặt trước thẻ căn cước của công dân Phạm Minh Quân có thông tin về số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch. Thẻ không có thông tin sinh trắc ảnh như đối với trường hợp thẻ căn cước của trẻ từ đủ 6 tuổi trở lên", đại diện Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Vinh thông tin.

Theo vị đại diện Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Vinh, với thông tin được tích hợp trên thẻ căn cước này, công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi có thể sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiêm chủng hay thay thế giấy khai sinh khi đi tàu, máy bay.

Mặc dù việc cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi không bắt buộc nhưng thời gian qua, nhiều phụ huynh tại thành phố Vinh đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho con khi nhận thấy có nhiều ưu điểm của loại giấy tờ này.