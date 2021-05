Bé trai 13 tuổi đi xe đạp điện lạc cách nhà hơn 100km

Dân trí Một bé trai 13 tuổi đi lạc cách nhà hơn 100 km đã được Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đưa về chăm sóc và bàn giao cho gia đình.

Ngày 12/5, thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn cho biết, vào khoảng 20h ngày 11/5, đơn vị nhận được thông tin từ người dân tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn về việc có một cháu bé đi xe đạp điện, giọng nói Nghệ An bị lạc đường, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Cháu D. đi lạc cách xa nhà hơn 100 km (Ảnh: Sỹ Thành).

Sau đó, Công an thị xã Nghi Sơn đã đưa cháu bé về đơn vị chăm sóc và qua xác minh, cháu bé tên là T.V.Đ. (SN 2008), con anh T.V.P., trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Công an thị xã Nghi Sơn đã liên lạc với người thân của cháu Đ.

Được biết, quãng đường cháu Đ. đi lạc từ nhà đến khu vực xã Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn là hơn 100km. Sau khi xác nhận được người thân, Công an thị xã Nghi Sơn đã bàn giao cháu Đ. cho người thân ngay trong đêm 11/5.

Trần Lê