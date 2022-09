Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong ngõ nhỏ Hà Nội dưới trời mưa

Ngày 8/9, trao đổi với PV Dân trí, chỉ huy Công an phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, Công an phường đang phối hợp với UBND phường Đông Ngạc, ra thông báo tìm bố mẹ của một bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà số 11, ngõ 521 đường An Dương Vương, tổ dân phố Nhật Tảo 2, phường Đông Ngạc vào sáng cùng ngày.

Hình ảnh bé gái bị bỏ dưới mặt đường ẩm ướt sáng 8/9 (Ảnh: UBND phường Đông Ngạc).

Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 8/9, người dân đi qua trước cửa nhà số 11 ngõ 521 đường An Dương Vương thì phát hiện có một túi đen, bên trong có một bé sơ sinh. Cháu bé được quấn khăn màu hồng, áo kẻ ô. Qua kiểm tra trên người cháu không có vết trầy xước, nặng 2,5kg, sức khỏe tốt.

Người dân đã đưa cháu bé đến Trạm Y tế phường Đông Ngạc để kiểm tra sức khỏe và bàn giao lại cho trạm y tế phường.

Lãnh đạo Công an phường Đông Ngạc cho biết, bé gái mới được vài ngày tuổi. Công an phường và UBND phường đã ra thông báo, ai biết thông tin người thân và gia đình bé gái xin liên hệ với UBND phường Đông Ngạc, số điện thoại 0242.217.5455; Công an phường Đông Ngạc, số điện thoại 0243.757.9877 hoặc Trạm Y tế phường, số điện thoại: 0243.838.6216.