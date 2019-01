Bé gái bị xe tông trước cổng trường mầm non: Vì sao cổng trường mở?

Công an huyện Hưng Nguyên có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo đó, ngày 15/1, Phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên đã có báo cáo ban đầu gửi Sở GD&ĐT Nghệ An. Cụ thể: Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30’ ngày 14/1, mẹ của cháu Phạm N.Y. (học lớp 3 tuổi) đi đám cưới về thì ghé vào điểm trường mầm non đóng tại nhà văn hóa xóm 8A (Hưng Yên Nam) xin cô giáo Nguyễn Thị Định (giáo viên đứng lớp 3 tuổi) cho con về trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc này, cô Định ra mở cổng để cho phụ huynh đưa trẻ về. Cùng lúc này có 1 cháu bé trong lớp đi vệ sinh nên cô Định vội đưa cháu này ra phía sau để đi vệ sinh.

Khi phụ huynh đưa cháu N.Y. ra khỏi cổng để về, bất ngờ cháu Nguyễn Thị Thảo Nhi cũng chạy theo và băng qua đường (vì thấy người anh con bác ruột đứng bên đường vẫy tay). Đúng lúc này, chiếc xe tải mang BKS 37C-167.75 lao đến tông trúng bé Thảo Nhi khiến cháu bé tử vong.

Ngay sau khi nhận thông tin sự việc, phía nhà trường, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hưng Nguyên đã đến hiện trường, gia đình để thăm hỏi, động viên đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, xã Hưng Yên Nam chưa có trụ sở chính của trường mầm non nên các lớp tổ chức học ở 7 điểm trường tại nhà văn hóa xóm.

Ông Hoàng Văn Thụ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên cho biết: Sự việc đang tiếp tục được phía cơ quan công an điều tra làm rõ. Sau sự việc, phòng cũng đã chỉ đạo các trường, các điểm trường cần lưu ý, cẩn trọng hơn trong những thời điểm đón và trả trẻ.

Trung tá Lê Anh Hào - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Hưng Nguyên cho biết: Khi nhận tin báo, phía Đội đã cử tổ công tác xuống hiện trường lập biên bản làm rõ sự việc. Do vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này đang tiếp tục thụ lý để điều tra.

Gia đình và bà con hàng xóm lo hậu sự cho cháu bé xấu số.

Trước đó, như đã đưa tin, sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân rất băn khoăn không hiểu tại sao đang là giờ học mà cổng trường lại mở để cháu bé tự ý chạy ra ngoài đường dẫn đến tai nạn thương tâm.

